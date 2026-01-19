Νύχτα ανατροπών και εντάσεων απόψε στο Survivor! Μετά τη μεγάλη νίκη των Αθηναίων, οι Επαρχιώτες βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έχοντας χάσει όχι μόνο την ασυλία αλλά και τη δυνατότητα να ανάψουν φωτιά. Η υποψηφιότητα της Ελένης Ζαράγγα και οι κατηγορίες για «μαγειρέματα» στην κάλπη φέρνουν στο φως προβλήματα που κανείς δεν φανταζόταν.

Τι θα δούμε απόψε (21:00)

Η "τιμωρία" των Μπλε: Η στέρηση του αναπτήρα για δύο ημέρες έχει λυγίσει τους Επαρχιώτες, με την πείνα να φέρνει τις πρώτες άγριες συγκρούσεις για τις μερίδες του φαγητού.

Στο στόχαστρο η Ελένη: Οι 10 ψήφοι στην Ελένη Ζαράγγα προκάλεσαν την απορία των Κόκκινων, που περίμεναν να βγει στον τάκο ο Μιχάλης Σηφάκης.

Αγώνας Δεύτερης Ασυλίας: Ένας στίβος μάχης γεμάτος ανατροπές. Οι Μπλε παλεύουν για τη ρεβάνς, αλλά η συμπεριφορά τους προκαλεί την οργή των Αθηναίων.

Εκρηκτικό Συμβούλιο: Η κάλπη θα βγάλει στην επιφάνεια κλίκες και στρατηγικές που θα αλλάξουν τον χάρτη των συμμαχιών.



Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία της Δευτέρας δεν είναι απλώς μια διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου. Είναι η στιγμή που η "βιτρίνα" της ενότητας των Επαρχιωτών καταρρέει. Οι Κόκκινοι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, δεν διστάζουν να ρίξουν "λάδι στη φωτιά" κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, κατηγορώντας τους αντιπάλους τους για αντιαθλητική στάση και κρυφή ατζέντα.

Διαβάστε ακόμα: Έπεσε το X, πρώην Twitter – Χιλιάδες αναφορές για παγκόσμιο blackout στην πλατφόρμα του Μασκ