Με τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά στο "τιμόνι", η ΕΡΤ ετοιμάζει ένα τριήμερο μουσικό σόου για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στη Βιέννη. Το κόστος της παραγωγής, που αναλαμβάνει η εταιρεία του MAD (DAM Παραγωγές), προκαλεί αίσθηση καθώς αγγίζει τις 600.000 ευρώ, καλύπτοντας τρεις μεγάλες βραδιές ζωντανής μετάδοσης.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η "Χρυσή" Τριάδα: Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν και τα τρία σόου, με τους Καπουτζίδη-Βρανά να υπογράφουν και τα κείμενα.

Το Χρονοδιάγραμμα:

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου: Α' Ημιτελικός

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Β' Ημιτελικός

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου: Μεγάλος Εθνικός Τελικός

Το Κόστος: Το συνολικό κονδύλι ανέρχεται στα 587.489,54 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η αύξηση σε σχέση με πέρυσι (195.000€) οφείλεται στις τρεις βραδιές, τους 28 συμμετέχοντες και τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές.

Η "Σφραγίδα" Ευαγγελινού: Ο Φωκάς Ευαγγελινός υπογράφει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία των εμφανίσεων.





Η "έκπληξη" Βρανά και ο ρόλος των παρουσιαστών

Η προσθήκη της κορυφαίας κωμικού Κατερίνας Βρανά στην ομάδα αναμένεται να δώσει έναν stand-up αέρα στη βραδιά. Οι τρεις παρουσιαστές δεν θα περιοριστούν στην κεντρική σκηνή, αλλά θα εναλλάσσονται και στο Green Room, μεταφέροντας το κλίμα από τους 28 διαγωνιζόμενους που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη.

Τα φαβορί και η διαδικασία

Στους δύο ημιτελικούς, η πρόκριση θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ στον τελικό θα προστεθεί η βαθμολογία ελληνικής και διεθνούς κριτικής επιτροπής. Στα γραφεία στοιχημάτων, ήδη η Marseaux και ο Good Job Nicky δίνουν σκληρή μάχη, αν και οι 28 υποψήφιοι θα παρουσιάσουν τα ολοκληρωμένα τραγούδια τους στις 17 και 18 Ιανουαρίου στην εκπομπή "EurovisionGR".

