Ένα νέο αστέρι γεννιέται στον δρόμο για τον 70ό διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας, ο νεαρός καλλιτέχνης από τις Σέρρες, κατάφερε μέσα σε μόλις δύο 24ωρα να γίνει το απόλυτο φαβορί του Εθνικού Τελικού. Το τραγούδι του «Ferto», μια ωδή στην ανθρώπινη απληστία αλλά και μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, έχει ήδη ξεπεράσει τις 300.000 προβολές, με τον ίδιο να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του για την αγάπη του κόσμου.

Η ιστορία πίσω από το "Ferto"

Viral Φαινόμενο: 300.000 προβολές σε 48 ώρες στο κανάλι της ΕΡΤ.

Βιωματικοί Στίχοι: Το τραγούδι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό ως προσπάθεια κάλυψης εσωτερικών κενών, βασισμένο στις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε ο ίδιος.

Το «Ευχαριστώ» στη Μητέρα του: Συγκλόνισε ο Ακύλας μιλώντας για τη μητέρα του που δούλευε δεκάωρα και δανειζόταν χρήματα για να μην του λείψει τίποτα.

Από τα Κρουαζιερόπλοια στη Eurovision: Η σκληρή προετοιμασία του καλλιτέχνη τραγουδώντας καθημερινά σε καράβια για δύο χρόνια.



Η εξομολόγηση στην ΕΡΤ

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», ο Ακύλας περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε την επιτυχία του. «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει», δήλωσε συγκινημένος. Εξήγησε ότι το «Ferto» είναι η ιστορία από την έλλειψη στην επιτυχία. «Ο χαρακτήρας στο τραγούδι ζητάει συνέχεια πράγματα (Cuban link, φέρ' το) γιατί κάποτε τα στερήθηκε. Είναι μια μεγάλη έκθεση του εσωτερικού μου κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καλλιτέχνης, που θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό του Εθνικού Τελικού στις 11 Φεβρουαρίου (ανήμερα των γενεθλίων του), τόνισε πως το μήνυμά του είναι απλό: «Όπου κι αν είσαι, όσα χρήματα κι αν έχεις, άμα αγαπάς αυτό που κάνεις, θα πετύχεις».

