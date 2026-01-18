Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα τα κομμάτια που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό. Από τον ZAF και τον good job Nicky μέχρι την επιστροφή των Koza Mostra. Πώς θα ψηφίσει το κοινό.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 ξεκίνησε επίσημα. Μετά την αποκάλυψη του Α’ Ημιτελικού, η ΕΡΤ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ολόκληρα τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα στο YouTube, το ERTFlix και το ERTEcho.

Τα ονόματα που ξεχωρίζουν

Ο Β' Ημιτελικός, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνει δυνατές συμμετοχές και καλλιτέχνες με σημαντική πορεία. Ανάμεσα σε αυτούς:

Ο ZAF με το τραγούδι «Αστείο».

Ο good job Nicky με το «Dark Side of the Moon».

Οι KOZA MOSTRA που επιστρέφουν με το «Bulletproof».

Ο D3lta, η ΚΙΑΝΝΑ και η Victoria Anastasia.

Η διαδρομή προς τον Τελικό

Συνολικά 28 τραγούδια χωρίστηκαν σε δύο Ημιτελικούς. Από κάθε βραδιά, επτά τραγούδια θα προκρίνονται στον Μεγάλο Τελικό, με την απόφαση να ανήκει αποκλειστικά στο κοινό.

Στον Μεγάλο Τελικό, τα 14 τραγούδια που θα επιβιώσουν θα τεθούν υπό την κρίση του κοινού αλλά και δύο κριτικών επιτροπών (μιας ελληνικής και μιας διεθνούς), οι οποίες θα αναδείξουν τον μεγάλο νικητή που θα ταξιδέψει για τη Eurovision 2026.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Β’ Ημιτελικός του ελληνικού τελικού θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και σε αυτόν θα συμμετάσχουν με σειρά εμφάνισης τα εξής κομμάτια και οι αντίστοιχοι καλλιτέχνες:

«AGAPI», RIKKI (Μουσική, Στίχοι: Erection Music)

«Back in the game», GARVIN (Μουσική, Στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS)

«Labyrinth», Mikay (Μουσική: Foti Katsanos, Στίχοι: Mikay)

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα (Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου, Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή)

«Mad about it», D3lta (Μουσική, Στίχοι: D3lta, Anthony Mack)

«Αστείο», ZAF (Μουσική, Στίχοι: ZAF)

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ (Μουσική, Στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel)

«You Are The Fire», Stella Kay (Μουσική, Στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas)

«Anatello», TIANORA (Μουσική, Στίχοι: LMNZ)

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia (Μουσική: Γιάννης Φουστέρης, Στίχοι: Victoria Anastasia)

«Set Everything On Fire», BASILICA (Μουσική, Στίχοι: BASILICA)

«Dark Side of the Moon», good job Nicky (Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally, Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, good job Nicky)

«Bulletproof», KOZA MOSTRA (Μουσική, Στίχοι: Ηλίας Κόζας)

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers (Μουσική, Στίχοι: leroybroughtflowers)

