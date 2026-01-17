Eurovision 2026: Ακούστε τώρα τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού – Τα φαβορί και οι εκπλήξεις του Εθνικού Τελικού

Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα ολόκληρα τα κομμάτια που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη Βασιλεία. Από τη Marseaux και την Evangelia μέχρι τους THE Astrolabe, δείτε τη λίστα και ακούστε τις συμμετοχές.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 ξεκίνησε επίσημα σήμερα, Σάββατο 17/1. Μέσα από την εκπομπή “EurovisionGR” και τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ (YouTube, ERTFlix), αποκαλύφθηκαν οι πρώτες 14 συμμετοχές από τις συνολικά 28 που θα διαγωνιστούν στον Εθνικό Τελικό.

Ο Α’ Ημιτελικός και τα ονόματα που ξεχωρίζουν

Ο Α’ Ημιτελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Τα βλέμματα είναι ήδη στραμμένα σε καλλιτέχνες με έντονη παρουσία στη μουσική σκηνή, όπως η Marseaux με το τραγούδι «Χάνομαι» (σε μουσική/στίχους Solmeister) και η Evangelia με το «Parea», που φέρει την υπογραφή μιας μεγάλης δημιουργικής ομάδας.

Η λίστα των τραγουδιών (Σειρά εμφάνισης):

Alexandra Sieti – «The other side» THE Astrolabe – «Drop It» Desi G – «Aphrodite» Ακύλας – «Ferto» Evangelia – «Parea» Παναγιώτης Τσακαλάκος – «2nd Chance» Niya – «Slipping Away» Marseaux – «Χάνομαι» Rosanna Mailan – «Άλμα» STEFI – «Europa» Revery – «The Songwriter» Dinamiss – «Chaos» STYLIANOS – «YOU & I» Spheyiaa – «Χίλια Κομμάτια»



Πού μπορείτε να τα ακούσετε

Όλα τα τραγούδια είναι διαθέσιμα στο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube και στο ERT Echo. Οι αναγνώστες μπορούν ήδη να σχηματίσουν την πρώτη τους άποψη για το ποιο κομμάτι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision στην Ελβετία.

«The other side», Alexandra Sieti (Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis, Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder)

«Drop It», THE Astrolabe (Μουσική, Στίχοι: THE Astrolabe)

«Aphrodite», Desi G (Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe, Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe)

«Ferto», Ακύλας (Μουσική: Ακύλας, Papatanice, TEO.x3, Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας)

«Parea», Evangelia (Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer, Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia)

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος (Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης)



«Slipping Away», Niya (Μουσική, Στίχοι: Niya)



«Χάνομαι», Marseaux (Μουσική, Στίχοι: Solmeister)

«Άλμα», Rosanna Mailan (Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan, Στίχοι: Nany Zarikian)

«Europa», STEFI (Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI, Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI)

«The Songwriter», Revery (Μουσική, Στίχοι: Revery)

«Chaos», Dinamiss (Μουσική, Στίχοι: Dinamiss)

«YOU & I», STYLIANOS (Μουσική: Stylianos, Adam Wu, Στίχοι: Stylianos)

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa (Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos, Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras)