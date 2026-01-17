Ο Τριαντάφυλλος επέστρεψε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, σχολιάζοντας τον φετινό κύκλο του Survivor και τους παίκτες των ομάδων «Αθηναίων» και «Επαρχιωτών», χωρίς να χαριστεί σε κανέναν.

Ο τραγουδιστής και πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης στάθηκε ιδιαίτερα στον Gio, κατηγορώντας τον εμμέσως για αντιγραφή του προσωπικού του στυλ. «Ο Gio το πάει πολύ καλά, αλλά την μπαντάνα όπως την έβαζα εγώ τη βάζει, λέει τις ατάκες μου... Ντάφυ όμως δεν μπορεί να γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αντιγράφουν Τζέιμς και Κόρο»

Ο Τριαντάφυλλος δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς εντόπισε κι άλλες ομοιότητες με παίκτες από το δικό του παρελθόν στο παιχνίδι:

Για τον παίκτη που τρώει ωμά: «Πάει να κάνει τον Κόρο», σχολίασε.

Για τον δημοσιογράφο: Ανέφερε ότι προσπαθεί να μιμηθεί τη στρατηγική του Τζέιμς Καφετζή.

Το σχόλιο για τον Γιώργο Λιανό και η επιστροφή

Αναφορικά με την πρόσφατη ένταση με τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό, ο Τριαντάφυλλος τόνισε τον σεβασμό που έδειχνε η δική του γενιά παικτών στην παραγωγή, ενώ για το αν το περιστατικό ήταν στημένο είπε: «Ο κόσμος reality θέλει».

Τέλος, έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια επιστροφής του στον Άγιο Δομίνικο, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν θα πήγαινα ξανά. Αν πήγαινα, θα ήταν μόνο για δυο μέρες, αφιλοκερδώς, για την πλάκα μου».

