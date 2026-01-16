Έπεσε το X, πρώην Twitter – Χιλιάδες αναφορές για παγκόσμιο blackout στην πλατφόρμα του Μασκ

Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζει την τελευταία ώρα η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), με χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου Downdetector, οι αναφορές για δυσλειτουργίες αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά τις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής. Οι χρήστες αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί τους δεν φορτώνουν, η ροή των αναρτήσεων παραμένει κενή, ενώ είναι αδύνατη η δημοσίευση νέων tweets (posts).

Το πρόβλημα φαίνεται να είναι παγκόσμιο, επηρεάζοντας τόσο την εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα όσο και την έκδοση για υπολογιστές. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία του Έλον Μασκ για τα αίτια της βλάβης ή τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.

