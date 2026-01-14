Η πρώτη εβδομάδα του Survivor κλείνει απόψε, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στις 21:40 στον ΣΚΑΪ, με ένα επεισόδιο που τα έχει όλα: αγώνα επάθλου, ανακοίνωση της ψήφου του κοινού και μια σκληρή μονομαχία που θα οδηγήσει στην πρώτη αποχώρηση από τον Άγιο Δομίνικο.

Το «ναυάγιο» των Αθηναίων και οι 3 υποψήφιοι

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στις ασυλίες, η ομάδα των «Αθηναίων» είναι αυτή που στέλνει τρεις παίκτες στον τάκο. Το στρατηγικό σχέδιο με την υποψηφιότητα του Gio Καραντώνη προκάλεσε την ειρωνεία των «Επαρχιωτών», ενώ η Κέλλυ Μποφίλιου και η Σταυρούλα Ποτήρη συμπληρώνουν την τριάδα της αγωνίας.

Spoiler: Ποιος σώζεται και ποιος αποχωρεί;

Σύμφωνα με τα τελευταία spoilers που κυκλοφορούν:

Η ομάδα που κερδίζει το έπαθλο: Οι Επαρχιώτες φαίνεται πως συνεχίζουν το σερί τους, κάνοντας το 4 στα 4 και αφήνοντας τους Αθηναίους πεινασμένους και χωρίς εξοπλισμό.

Η ψήφος του κοινού: Ο παίκτης που φέρεται να έχει κερδίσει τη στήριξη του κόσμου και σώζεται από τη μονομαχία είναι ο Gio, ο οποίος παρά τις αντιδράσεις παραμένει ο πιο πολυσυζητημένος χαρακτήρας.

Η μονομαχία: Η μάχη για την παραμονή θα δοθεί ανάμεσα στην Κέλλυ και τη Σταυρούλα. Αν και η Κέλλυ θεωρείται αγωνιστικά ανώτερη, το αποτέλεσμα θα κριθεί στις λεπτομέρειες του στίβου μάχης.

Η δήλωση που θα «κάψει» το Συμβούλιο

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο παίκτης ή η παίκτρια που θα αποχωρήσει δεν θα φύγει σιωπηλά. Μια δήλωση «φωτιά» αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο αντιπαραθέσεων, ενώ την ίδια ώρα ένας άλλος Survivor θα ξεσπάσει λέγοντας πως «δεν αντέχει άλλο», φέρνοντας στο φως την ψυχολογική πίεση της πρώτης εβδομάδας.

