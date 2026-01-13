Ο παίκτης που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στα social media δεν «παίζει ρόλο», σύμφωνα με τη σύντροφό του. Η Σίλια, μιλώντας για την προσωπικότητα και τους στόχους του Gio, ξεκαθάρισε πως αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές είναι ο πραγματικός του εαυτός: μια αγνή ψυχή με στρατηγικό μυαλό.

«Μέγας Αλέξανδρος» του Αγίου Δομινίκου;

Η δήλωση του Gio Kay ότι θέλει να αφήσει ιστορία αντίστοιχη με εκείνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, όμως η σύντροφός του στέκεται ακλόνητη δίπλα του. «Εγώ είμαι μαζί του, θα τα καταφέρουμε και θα σε θυμούνται κι εσένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας μια νότα ακραίας αυτοπεποίθησης και στήριξης.

Η φυσική κατάσταση και το «αθλητικό παρελθόν»

Απαντώντας στα σχόλια για την ετοιμότητά του στα αγωνίσματα, η Σίλια αποκάλυψε πως ο Gio Kay υπήρξε αθλητής στο παρελθόν:

Το σώμα θυμάται: Παρά την αρχική εικόνα, η σύντροφός του υποστηρίζει ότι η φυσική του κατάσταση θα επανέλθει γρήγορα.

Για το Fun: Παρά τη στρατηγική του, ο Gio μπήκε στο παιχνίδι για την εμπειρία και τη διασκέδαση, κάτι που φαίνεται να εκτιμά ήδη το κοινό.

