«Μια νύχτα μόνο» Spoiler: Η ένοπλη επίθεση στον Οδυσσέα, η ανακοπή και η παγίδα της Κατερίνης

Η επιστροφή της σειράς τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 φέρνει στο φως μια αποτρόπαιη επίθεση. Ο Οδυσσέας, ενώ απολαμβάνει τη βόλτα του με το άλογό του, στοχοποιείται από έναν άγνωστο άνδρα που τον πυροβολεί δέκα φορές, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος.

Η μάχη στην εντατική και η ανακοπή

Η μεταφορά του Οδυσσέα στο νοσοκομείο εξελίσσεται σε θρίλερ.

Η στιγμή της κρίσης: Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ο Οδυσσέας υφίσταται ανακοπή. Η Αρετή καταρρέει στους διαδρόμους, ξυπνώντας μνήμες από τον χαμό του Λεωνίδα.

Η ελπίδα: Παρά τη μεγάλη απώλεια αίματος, οι γιατροί ανακοινώνουν πως ο Οδυσσέας είναι δυνατός και διαφεύγει τον κίνδυνο, παραμένοντας ωστόσο στην εντατική.

Η παγίδα της Κατερίνης και η παραίτηση της Αρετής

Ενώ ο Οδυσσέας παλεύει για τη ζωή του, οι ίντριγκες δεν σταματούν:

Το σχέδιο εξόντωσης: Η Κατερίνη, αποφασισμένη να χωρίσει το ζευγάρι, στήνει μια αδίστακτη παγίδα στην Αρετή για να τη διασύρει στα μάτια του γιου της.

Η ρήξη: Η επίθεση της Κατερίνης είναι τόσο σφοδρή που οδηγεί την Αρετή στην παραίτηση από την ERGAN. Η σύγκρουση μητέρας και γιου γίνεται πλέον οριστική και αμετάκλητη.

Η Ελένη σε θανάσιμο κίνδυνο

Παράλληλα, η Ελένη βυθίζεται στο αλκοόλ λόγω της απόρριψης του Σταύρου. Ένα αναμμένο κερί στο διαμέρισμά της προκαλεί μεγάλη πυρκαγιά, με την ίδια να παλεύει μέσα στις φλόγες για να σωθεί από τον θάνατο που η ίδια άθελά της προκάλεσε.

Οι περιλήψεις των επεισοδίων 27, 28,



Επεισόδιο 27 (Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026)

Ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται σε κόντρα με αφορμή τη συνέντευξή της στο site, με αποτέλεσμα η Αρετή να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους. Ο Σταύρος πληγώνεται μαθαίνοντας ότι η Αρετή απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ενώ η Κατερίνη βρίσκει την ευκαιρία να στήσει μία παγίδα στην Αρετή, προκειμένου να τη ρίξει στα μάτια του Οδυσσέα. Ο Σάββας, πιο αποφασισμένος από ποτέ, απειλεί την Άσπα με διαζύγιο.

Επεισόδιο 28 (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026)

Η απρόσμενη επίθεση της Κατερίνης στην Αρετή την οδηγεί σε παραίτηση από την ERGAN. Ο Οδυσσέας, συντετριμμένος, την αναζητά παντού, χωρίς αποτέλεσμα. Η αμετακίνητη στάση της Κατερίνης, που δηλώνει αποφασισμένη να διαλύσει αυτή τη σχέση, πυροδοτεί μια σφοδρή σύγκρουση μητέρας και γιου, η οποία φαίνεται να είναι οριστική.

Ο Σταύρος στέκεται στο πλευρό του Οδυσσέα, προσπαθώντας να τον στηρίξει όσο μπορεί. Ο Σάββας βρίσκεται προ εκπλήξεως: βλέπει τη θέση του στο εργοστάσιο να περνά στα χέρια του Άλκη, ενώ η αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της Μίνας τον συγκλονίζει. Και τέλος, η επιμονή του Οδυσσέα να συναντήσει την Αρετή θα τη φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.

