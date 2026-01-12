Σάλος με διαφήμιση καφετέριας: Ο Γιώργος Παπαδάκης κερνάει καφέ από τον… «Παράδεισο» - Οργή Λιάγκα

Σάλος με διαφήμιση καφετέριας: Ο Γιώργος Παπαδάκης κερνάει καφέ από τον… «Παράδεισο» - Οργή Λιάγκα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στην οποία ο εμβληματικός δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης εμφανίζεται να «προσφέρει» καφέ από τις πύλες του Παραδείσου. Η κίνηση αυτή του ιδιοκτήτη της καφετέριας προκάλεσε την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Λιάγκα, ενώ ο δημιουργός της διαφήμισης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

«Ανήθικο και διαστροφικό»

Το θέμα παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να εμφανίζεται σοκαρισμένος. «Είναι ανήθικο, είναι απαράδεκτο, είναι ακραίο, είναι διαστροφικό», σχολίασε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, εκφράζοντας την αποστροφή του για τη χρήση της εικόνας ενός ανθρώπου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η απάντηση του ιδιοκτήτη: «Ήταν μόνο χιούμορ»

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Διονύσης Σωτηρόπουλος, μίλησε στην εκπομπή αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη, αλλά δηλώνοντας πως η πρόθεσή του δεν ήταν κακή:

  • Τηλεοπτικός πατέρας: «Θεωρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη τηλεοπτικό μας πατέρα. Ήταν μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, όχι στην κόλαση», ανέφερε.
  • Θέμα Marketing: Παραδέχθηκε ότι πρόκειται για κίνηση marketing, τονίζοντας ότι έχει κάνει κάτι αντίστοιχο και με τον Πάπα στο παρελθόν.
  • Η συγγνώμη: Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ο ιδιοκτήτης απέσυρε τη διαφήμιση από το προφίλ της καφετέριας, ζητώντας συγγνώμη από όσους προσβλήθηκαν.

«Δεν σκέφτηκα ότι θα δημιουργήσω πρόβλημα, είμαι ένα συνοικιακό μαγαζί», υπογράμμισε, κλείνοντας μια συζήτηση που άφησε πικρή γεύση στο τηλεοπτικό κοινό.

