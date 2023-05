J2US: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε χθες 27 Μαϊου; Ποιοι ξεχώρισαν;

Γλέντι, χορός και τραγούδι χθες στο Just the 2 of Us με το Νίκο Κοκλώνη να καλωσορίζει στο 12ο live τα οκτώ ζευγάρια του σόου, αποχαιρετώντας στο τέλος της βραδιάς όμως ένα απ’ αυτά. Ποιοι αποχώρησαν χθες 27/5 από το J2US, ποια ζευγάρια “σάρωσαν” παίρνοντας 40άρια και ποιοι τα άκουσαν;

Από Ζαφείρη Μελά με πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα μέχρι ποντιακά με τον Κώστα Αγέρη και λίγο πιο χορευτικά με το Δημήτρη Σχοινά είχε το χθεσινό J2US, το οποίο επέστρεψε στις οθόνες μας μετά την παύση λόγω εκλογών. Χθες ο Νίκος Κοκλώνης αφού καλωσόρισε το κοινό παρουσιάζοντας ένα remake του “Dance with the devil” σε “Dance with Κοκλώνης”, υποδέχθηκε επιτροπή και φυσικά τους διαγωνιζόμενους.

Ποια ζευγάρια σάρωσαν χθες 27/5 παίρνοντας 40άρια

Καίγομαι τραγούδησαν χθες Λουίζα Πυριόχου και Biased Beast και ανατρίχιασαν για άλλη μια φορά τους κριτές που τους αντάμειψαν με 40 βαθμούς. Ήταν ανατριχιαστικό από την αρχή που φωτίστηκαν οι σκιές σας. Πριν ξεκινήσει η νότα έμπαινες στη διάθεση ακόμη και το πώς καθόσουν. Το σωματοποίησες πολύ όμορφα. Απέδωσες τον στίχο γιατί είναι ένας ωραίος στίχος. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, ένας καημός γεννιέται. Το καίγομαι και το πνίγομαι ήταν όπως θα έπρεπε ειπωμένα. Έχεις τη δυνατότητα του χαμαιλέοντα. Είσαι σπουδαία”, είπε η Δέσποινα Βανδή με την Πυριόχου να δακρύζει από χαρά.

40άρι όμως περίμενε χθες και το Γιώργο Κοψιδά και τη Στεφανία Ρίζου που ερμήνευσαν την “Ελπίδα” του Κωνσταντίνου Αργυρού. “Μπράβο στην Στεφανία που έπαιξε πιάνο και τραγούδησε. Και εσύ Γιώργο ήσουν καταπληκτικός” σχολίασε η Καίτη Γαρμπή, με τη Σταυροπούλου να τους δίνει τα μπράβο της. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς και η παρουσίαση του τραγουδιού “Άνθρωποι μονάχοι” από τον Ιάσονα Παπαματθαίου και την Ηρώ που βαθμολόγησαν με άριστα 40. Για συγκινητική και ευχάριστη στιγμή της βραδιάς έκανε λόγο ο Φασουλής, ενώ η Σταυροπούλου δήλωσε ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα: “

