Netflix: Αυτή είναι η τσουχτερή επιπλέον χρέωση που θα πληρώνουν όσοι μοιράζονται τους κωδικούς τους

Ειναι γνωστό εδώ και καιρό ότι το Netflix θέλει να περιορίσει το διαμοιρασμό προσωπικών κωδικών, για να αυξήσει τα έσοδα στα ταμεία του. Τώρα ξεκινά να χρεώνει τους συνδρομητές στις ΗΠΑ που θέλουν να προσθέσουν και άλλα άτομα στο account τους.

Σύμφωνα με το Netflix, λοιπόν, όσοι πληρώνουν το κανονικό (Standard) πακέτο συνδρομής των $15.49 μηνιαίος, θα χρειαστεί να δίνουν έξτρα $7.99 κάθε μήνα. Επίσης, όσοι πληρώνουν το πιο ακριβό πακέτο Premium που προσφέρει 4K ανάλυση (€13.99 στην Ελλάδα), θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν δύο έξτρα μέλη με $7.99 για το καθένα κάθε μήνα.

Οσοι πληρώνουν την Basic βαθμίδα της υπηρεσίας δε θα μπορούν να βάλουν ένα έξτρα άτομο στον λογαριασμό τους (το ίδιο αφορά και για εκείνους που πληρώνουν το Standard with Ads).

Σημειώνεται ότι θα επηρεαστούν πάνω από 100 εκατομμύρια συνδρομητές του Netflix που παρακολουθούν σειρές και ταινίες στην πλατφόρμα, μέσα από κωδικό που μοιράζονται με κάποιον γνωστό, φίλο ή συγγενή τους.

