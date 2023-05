Τη δική του Eurovision ετοιμάζει ο Νίκος Κοκλώνης για το βράδυ της Παρασκευής και όλοι ανυπομονούμε να την δούμε στις 9 το βράδυ!

Σούπερ θεαματικό αναμένεται να είναι το 11ο live του J2us που λόγω του τελικού της Eurovision στο Λίβερπουλ μεταδίδεται εκτάκτως σήμερα Παρασκευή.

Η θεματολογία των τραγουδιών θα σχετίζεται όπως είναι λογικό με την πρωταγωνίστρια της εβδομάδας που δεν είναι άλλη από την Eurovision και οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν κάποια από τα ιστορικά τραγούδια του μεγάλου μουσικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού που άφησαν το στίγμα τους.

Από το live δεν θα λείπουν, όπως είναι λογικό, καλεσμένοι που θα μας εντυπωσιάσουν με τη σκηνική τους παρουσία και το show που θα παρουσιάσουν.

Θα δούμε επιστροφές προσώπων του Just που θα συζητηθούν ενώ ένας guest κριτής θα καθίσει δίπλα στους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή για να κάνει τη δική του ξεχωριστή κριτική.

Μία από τις εκπλήξεις, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Super Κατερίνα», θα είναι η Stefania, η οποία είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 2021 στον διαγωνισμό με το τραγούδι Last Dance, το οποίο θα ερμηνεύσει για το κοινό του J2US!

«Το ξέρετε; Πώς το ξέρετε;», είπε έκπληκτη η Stefania στην Κατερίνα Καινούργιου και παραδέχτηκε ότι το βράδυ θα τη δούμε στη σκηνή του Just the 2 of us.

πηγή: gossip-tv.gr