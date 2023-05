Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε πρόσφατα είσοδο στο «Just the two of us» και δέχτηκε πολλά αρνητικά σχόλια.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ συνεχίζει να λαμβάνει υβριστικά σχόλια και ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης με ποστ του.

«Τώρα τελείωσα την πρόβα μου , αλλά ειλικρινά αυτό που συμβαίνει, πραγματικά είναι απαράδεκτο. Ξενύχτησα διαβάζοντας σχόλια και είδα και το βίντεο του Βαγγέλη Γιαννόπουλου ( evangian), και πραγματικά τα σχόλια ήταν εμετικά, άκρως προσβλητικά, και φυσικά τον τύπο δεν τον γνωρίζω, αλλά όλα έχουν ΕΝΑ ΟΡΙΟ ! Επ ουδενί, ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΞΕΦΤΥΛΙΖΕΙΣ, ΜΕ ΑΔΙΑΝΌΗΤΕΣ Μ…ΚΙΕΣ. Έχω ήδη πράξει τα δέοντα.

7738 GIANIS PAPAMIXAIL GIGORIA AVGERINOPOYLOY 1772020Evangian, Φιλαράκο αυτά εκεί που σε παίρνει, σειρά μου τώρα. Αυτά, το μόνο θετικό ήταν ότι έκανε πολύ μεγάλη τηλεθέαση το Show, και χαίρομαι για το Νίκο, γιατί αυτό που υποσχέθηκα το κατάφερα. Καλή ξεκούραση, η καλό ξύπνημα, και μια συμβουλή. Η χαρά κάποιου, είναι η αποτυχία του άλλου!! Δέστε τι κάνετε και τι έχει πετύχει – εσείς στη ζωή σας, το τι κάνει κάποιος άλλος, ούτε σας αφορά, ούτε σας ενδιαφέρει. Τελεία. Και στο φινάλε, άμα δεν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, πάρτε το τηλεκοντρόλ, και δείτε κάτι άλλο! Δεν έχω να πω κάτι άλλο, το πιστεύω ότι η εκπομπή που θα σας παρουσιάσουμε θα είναι εφάμιλλη της Eurovision! Να είστε πάντα καλά, μιλάω από καρδιάς».

Πηγή: espressonews.gr