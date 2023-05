Αντίστροφα πλέον μετρά ο χρόνος για τον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2023, που θα γίνει το Σάββατο (13/05) στο Λίβερπουλ στις 22:00, και έτσι οι διοργανωτές ανακοίνωσαν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (12/05), την ακριβή σειρά εμφάνισης των 26 χωρών.

Η Σουηδία θα εμφανιστεί 9η, η Φινλανδία 13η και η Κύπρος στην 7η θέση.

Επισημαίνεται ότι η νικήτρια χώρα της Eurovision 2023 θα αναδειχθεί κατά 49,4% από πενταμελείς εθνικές κριτικές επιτροπές και κατά 50,6% από την τηλεψηφοφορία του κοινού. Επίσης, δικαίωμα ψήφου έχουν όχι μόνο και οι 37 συμμετέχουσες χώρες του φετινού διαγωνισμού, αλλά και πολίτες από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι διαμένουν σε χώρες που δεν λαμβάνουν μέρος στη Eurovision 2023 – η διαδικτυακή ψηφοφορία τους, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, θα προσμετρηθεί στο televoting ως μία επιπλέον χώρα [«Rest of the World»].

Από την ψηφοφορία «Rest of the World», σύμφωνα με την EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση), εξαιρούνται οι Ρώσοι πολίτες μιας και έχει η Ρωσία έχει αποβληθεί από τον διεθνή οργανισμό εξαιτίας του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής, η σειρά εμφάνισης του τελικού που καταρτίσθηκε με γνώμονα το πιο ενδιαφέρον τηλεοπτικό αποτέλεσμα, έχει ως εξής:

Αυστρία: Teya & Salena – «Who the Hell is Edgar?»

Πορτογαλία: Mimicat – «Ai Coração»

Ελβετία: Remo Forrer – «Watergun»

Πολωνία: Blanka – «Solo»

Σερβία: Luke Black – «Samo Mi Se Spava»

Γαλλία: La Zarra – «Évidemment»

Κύπρος: Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

Ισπανία: Blanca Paloma – «Eaea»

Σουηδία: Loreen – «Tattoo»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

Ιταλία: Marco Mengoni – «Due Vite»

Εσθονία: Alika – «Bridges»

Φινλανδία: Käärijä – «Cha Cha Cha»

Τσεχία: Vesna – «My Sister's Crown»

Αυστραλία: Voyager – «Promise»

Βέλγιο: Gustaph – «Because of You»

Αρμενία: Brunette – «Future Lover»

Μολδαβία: Pasha Parfeni – «Soarele şi Luna»

Ουκρανία: TVORCHI – «Heart of Steel»

Νορβηγία: Alessandra – «Queen of Kings»

Γερμανία: Lord of the Lost – «Blood & Glitter»

Λιθουανία: Monika Linkytė – «Stay»

Ισραήλ: Noa Kirel – «Unicorn»

Σλοβενία: Joker Out – «Carpe Diem»

Κροατία: Let 3 – «Mama ŠČ!»

Ηνωμένο Βασίλειο: Mae Muller – «I Wrote a Song»



Eurovision 2023: Η κλήρωση μετά τους δύο ημιτελικούς

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον α' ημιτελικό (09/11) και τον β' ημιτελικό (11/05), οι 10 χώρες που προκρίθηκαν από τον κάθε έναν, έκαναν την ανάλογη κλήρωση για τη θέση εμφάνισής τους στον μεγάλο τελικό (13/05).

Α' ημιτελικός

Κροατία: Δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26)

Μολδαβία: Δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26)

Ελβετία: Πρώτο μισό (θέσεις: 1-13)

Φινλανδία: Πρώτο μισό (θέσεις: 1-13)

Τσεχία: Δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26)

Ισραήλ: Δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26)

Πορτογαλία: Πρώτο μισό (θέσεις: 1-13)

Σουηδία: Πρώτο μισό (θέσεις: 1-13)

Σερβία: Πρώτο μισό (θέσεις: 1-13)

Νορβηγία: Δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26)



Β' ημιτελικός

Αλβανία: Πρώτο μισό (θέσεις: 1-13)

Κύπρος: Πρώτο μισό (θέσεις: 1-13)

Εσθονία: Πρώτο μισό (θέσεις: 1-13)

Βέλγιο: Δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26)

Αυστρία: Πρώτο μισό (θέσεις: 1-13)

Λιθουανία: Δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26)

Πολωνία: Πρώτο μισό (θέσεις: 1-13)

Αυστραλία: Δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26)

Αρμενία: Δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26)

Σλοβενία: Δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26)



«Big Five» και Ουκρανία

Οι «Big Five» χώρες λόγω της μεγάλης οικονομικής συνεισφοράς του στην EBU είχαν προκριθεί απευθείας στον τελικό της Eurovision. Έτσι, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία έμαθαν, το Σάββατο (06/05), κατόπιν κλήρωσης, σε ποιο μισό του τελικού θα διαγωνιστούν στις 13 Μαΐου.



Υπενθυμίζεται ότι, από τον Μάρτιο, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωρίζει ότι θα εμφανιστεί στην 26η θέση – και τελευταία – σειρά εμφάνισης λόγω του ότι είναι η διοργανώτρια χώρα της φετινής Eurovision εκ μέρους της Ουκρανίας που νίκησε πέρσι και δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία. Επίσης, η Ουκρανία, από τον Μάρτιο και αυτή, γνωρίζει ότι στον τελικό της Eurovision 2023 θα εμφανιστεί 19η επί σκηνής μιας και είναι η περσινή νικήτρια χώρα του διαγωνισμού.

Από εκεί και πέρα, όπως έγινε γνωστό, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία θα τραγουδήσουν στο πρώτο μισό του τελικού (θέσεις: 1-13), ενώ η Γερμανία θα παρουσιαστεί στο δεύτερο μισό (θέσεις: 14-26), σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Eurovision.