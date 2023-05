Δεν τα κατάφερε η Ελλάδα να περάσει στον τελικό της φετινής Eurovision, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Βίκτωρα Βερνίκο.

Οι χώρες που περνούν στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2023 από τον B’ ημιτελικό είναι οι: Αλβανία, Κύπρος, Εσθονία Βέλγιο, Αυστρία, Λιθουανία, Πολωνία, Αυστραλία, Αρμενία και Σλοβενία.

Η Ελλάδα εμφανίστηκε στην 8η θέση με τον Βίκτωρα Βερνίκο να ερμηνεύει το «What They Say», μία φεστιβαλική και δυναμική ρυθμική μπαλάντα που ο ίδιος έγραψε στα 14 του, για να μοιραστεί ένα προσωπικό του βίωμα.

