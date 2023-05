Συνολικά 15 χώρες διαγωνίστηκαν το βράδυ της Τρίτης 9 Μαΐου στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ. Σε ζωντανή μετάδοση, η ΕΡΤ παρουσίασε τον μουσικό διαγωνισμό με τη Μαρία Κοζάκου και τη Τζένη Μελιτά να αναλαμβάνουν για φέτος τον σχολιασμό της Eurovision.

Eurovision 2023 – Αναλυτικά οι χώρες που διαγωνίστηκαν στον Α’ ημιτελικό:

01 Νορβηγία – Alessandra: “Queen of Kings”

02 Μάλτα – The Busker: “Dance (Our Own Party)”

03 Σερβία – Luke Black: “Samo mi se spava”

04 Λετονία – Sudden Lights: “Aijā”

05 Πορτογαλία – Mimicat: “Ai coração”

06 Ιρλανδία – Wild Youth: “We Are One”

07 Κροατία – Let 3: “Mama ŠČ!”

08 Ελβετία – Remo Forrer: “Watergun”

09 Ισραήλ – Noa Kirel: “Unicorn”

10 Μολδαβία – Pasha Parfeni: “Soarele și luna”

11 Σουηδία – Loreen: “Tattoo”

12 Αζερμπαϊτζάν – TuralTuranX: “Tell Me More”

13 Τσεχία – Vesna: “My Sister’s Crown”

14 Ολλανδία – Mia Nicolai and Dion Cooper “Burning Daylight”

15 Φινλανδία – Käärijä: “Cha Cha Cha”

Πολύ πριν ωστόσο, ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις, η εκπρόσωπος της Σουηδίας Loreen είχε κλέψει τις εντυπώσεις με την παρουσία της στη σκηνή 11 χρόνια μετά τη νίκη της, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που την ήθελαν ανάμεσα στα φαβορί, όχι μόνο για την αποψινή βραδιά αλλά και για τον μεγάλο τελικό της Eurovison του Σαββάτου. Πολλά αουτσάιντερ από την άλλη βρέθηκαν να περνούν στον τελικό όπως η Κροατία και η Μολδαβία.

Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό της Eurovision 2023 είναι οι εξής:

Κροατία

Μολδαβία

Ελβετία

Φινλανδία

Τσεχία

Ισραήλ

Πορτογαλία

Σουηδία

Σερβία

Νορβηγία

Αυτό που εκκρεμεί είναι η λίστα με τις επόμενες χώρες που θα διαγωνιστούν την Πέμπτη στον β΄ ημιτελικό της Eurovision. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα με την Κύπρο, τις οποίες ωστόσο τα στοιχήματα επιμένουν να βγάζουν εκτός τελικού.

Η έναρξη τώρα ήταν εντυπωσιακή. Είχε άρωμα Ουκρανίας και συγκίνησε. Το φετινό σλόγκαν της Eurovision είναι «Ενωμένοι για τη Μουσική» και το λογότυπό του εμφανίζει σημαίες και των δύο χωρών μέσα στην καρδιά.

Ο θεσμός λαμβάνει χώρα στη Liverpool Arena και αυτή είναι η ένατη φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί τον διαγωνισμό, με τελευταία φορά στο Μπέρμιγχαμ το 1998.

Είχαμε δε, και εμφάνιση έκπληξη – πρώτη εμφάνιση μετά τη στέψη – από τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα. Για την ακρίβεια βίντεο στο οποίο ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχεται όλη την Ευρώπη στον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάστηκε στην αρχή του Α’ ημιτελικού.

Στην έναρξη της προβολής του βίντεο έγινε μια ξενάγηση στο Λίβερπουλ και στη συνέχεια το «παρών» έδωσαν και ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα.

Υπενθυμίζεται πως Κάρολος και Καμίλα έδωσαν το «παρών» στα αποκαλυπτήρια της M&S Bank Arena, που φιλοξενεί τη διοργάνωση, ωστόσο η εμφάνιση δεν θα συνοδευτεί και από τη φυσική παρουσία του βασιλικού ζεύγους στη διοργάνωση, σύμφωνα με την Daily Mail.