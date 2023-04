Netflix: Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα, 17 έως 23 Απριλίου

Netflix: Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix από τις 17 έως τις 23 Απριλίου 2023.

Το The Diplomat (H Διπλωμάτισσα) είναι η νέα σειρά που ξεχωρίζει από τις επερχόμενες κυκλοφορίες του Netflix. Μια ματιά αξίζει επίσης η ταινία Chokehold (Θηλιά στον Λαιμό) που κάνει πρεμιέρα στις 21 Απριλίου.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα σειρών, ταινιών, ντοκιμαντέρ και παιδικών προγραμμάτων που έρχονται στο Netflix αυτή την εβδομάδα.

Σειρές του Netflix

Η Διπλωμάτισσα (The Diplomat)

Κυκλοφορεί 20 ΑπριλίουΕν μέσω διεθνούς κρίσης, μια διπλωμάτισσα παλεύει να τα βγάλει πέρα με τη νέα της υψηλού κύρους δουλειά ως πρέσβειρα στο ΗΒ και τον ταραχώδη γάμο της με έναν πολιτικό.

Η Νεράιδα των Δοντιών: Όταν ο Έρωτας Δαγκώνει (Tooth Pari: When Love Bites)

Κυκλοφορεί 20 Απριλίου

Ένας ασυμβίβαστος θηλυκός βρικόλακας με σπασμένο δόντι ερωτεύεται έναν ντροπαλό οδοντίατρο στην Καλκούτα. Θα τους χωρίσουν άραγε οι ανθρώπινες και μυστικιστικές δυνάμεις;

Ακατέργαστα Διαμάντια (Rough Diamonds)

Κυκλοφορεί 21 Απριλίου

Όταν ο άσωτος γιος μιας οικογένειας ρίχνει την αυτοκρατορία της στα χρέη, ο αδελφός του επιστρέφει στην περιοχή των διαμαντιών της Αμβέρσας για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Προξενιό α λα Ινδικά: Σεζόν 3 (Indian Matchmaking: Season 3)

Κυκλοφορεί 21 Απριλίου

Από το Λονδίνο μέχρι το Νέο Δελχί, η προξενήτρα Σίμα Ταπάρια βοηθά περισσότερους εργένηδες να βρουν τον έρωτα, ενώ παράλληλα τους επαναφέρει συχνά στην πραγματικότητα.

Ταινίες του Netflix

Power Rangers: Once & Always (Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always)

Κυκλοφορεί 19 Απριλίου

Η Ρίτα Ρεπούλσα επιστρέφει και μόνο οι Πάουερ Ρέιντζερς μπορούν να τη σταματήσουν! Μετά από 30 χρόνια, θα μπορέσουν να γίνουν οι ήρωες που χρειάζεται ο κόσμος;

Ακόμα Μια Φορά (One More Time)

Κυκλοφορεί 21 Απριλίου

Στα 40ά της γενέθλια, η Αμέλια κάνει μια μοιραία ευχή: να γίνει ξανά 18 χρονών πίσω στο 2002. Όμως, σύντομα το μετανιώνει, όταν παγιδεύεται να ζει τη μέρα ξανά και ξανά.

Ξεναγός στον Έρωτα (A Tourist’s Guide to Love)

Κυκλοφορεί 21 ΑπριλίουΜια Αμερικανίδα ταξιδιωτική σύμβουλος πηγαίνει για δουλειά στο Βιετνάμ, όπου ένας ξεναγός με ελεύθερο πνεύμα τη βοηθά να δει την όμορφη και περιπετειώδη πλευρά της ζωής.

Θηλιά στον Λαιμό (Chokehold)

Κυκλοφορεί 21 ΑπριλίουΜετά από ένα σκάνδαλο, ένα ζευγάρι από την Κωνσταντινούπολη κάνει νέα αρχή σε μια πόλη της ακτής του Αιγαίου. Μα ανακαλύπτει ότι οι ντόπιοι θέλουν να τους ξεφορτωθούν.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Πώς να Γίνεις Πλούσιος (How to Get Rich)

Κυκλοφορεί 18 Απριλίου

Το χρήμα μάς εξουσιάζει, αλλά μπορούμε να ξεφύγουμε. Ο οικονομολόγος Ραμίτ Σέτι συνεργάζεται με άτομα στις ΗΠΑ, για να τους βοηθήσει να έχουν μια καλύτερη ζωή.

Το Μεγαλύτερο Τρίτο Ραντεβού (Longest Third Date)

Κυκλοφορεί 18 Απριλίου

Όταν η Κάνι και ο Ματ γνωρίστηκαν σε μια εφαρμογή γνωριμιών, δεν είχαν ιδέα ότι η COVID-19 θα μετέτρεπε το ταξίδι τους στην Κόστα Ρίκα σε μια πολύμηνη περιπέτεια.

Η Αυτοκρατορία των Χιμπατζήδων (Chimp Empire)

Κυκλοφορεί 18 Απριλίου

Μια κοινότητα χιμπατζήδων ευημερεί σ’ ένα δάσος της Ουγκάντας, όπου αναπτύσσει κοινωνικούς και οικογενειακούς δεσμούς και βιώνει επικίνδυνες εδαφικές διαφιλονικίες.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Όγκυ Όγκυ: Σεζόν 2 (Oggy Oggy: Season 2)

Κυκλοφορεί 17 Απριλίου

Από τις πλαγιές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας, ο Όγκυ Όγκυ και οι χαριτωμένοι φίλοι του μένουν ενωμένοι σε κάθε περιπέτεια, χωρίς να χάνουν το χαμόγελό τους.

Έιντα Τουίστ, η Επιστήμονας: Σεζόν 4 (Ada Twist, Scientist: Season 4)

Κυκλοφορεί 22 Απριλίου

Η Έιντα, ο Ίγκι κι η Ρόουζι προσθέτουν έναν φίλο στην ομάδα τους αυτήν τη σεζόν: ένα σαΐνι στην τεχνολογία, τον Μπένι Μπι. Έχει σπουδαίες ιδέες — κι έναν ρομποτικό σκύλο!