Eurovision 2023: Ποια είναι τα φοβορί έναν μήνα πριν τον μεγάλο τελικό

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη φετινή Eurovision, καθώς μας χωρίζουν πλέον ακριβώς τέσσερις εβδομάδες από τον Μεγάλο Τελικό της διοργάνωσης.

Οι εθνικές αποστολές των 37 χωρών που συμμετέχουν δουλεύουν ήδη με τα επιτελεία τους για τη σκηνική απόδοση των τραγουδιών, με τις on-stage πρόβες στο Λίβερπουλ να ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες, τη δική τους έκτακτη performance θα κάνουν ως interval acts στους δύο ημιτελικούς της Eurovision η παγκοσμίου φήμης pop-star Rita Ora αλλά και οι ουκρανικής καταγωγής τραγουδίστριες Julia Sanina και Alyosha (εκπρόσωπος της Ουκρανίας το 2010).

Ωστόσο, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα γραφεία στοιχημάτων, έναν μήνα πριν τον Μεγάλο Τελικό της διοργάνωσης; Ποια τα ξεκάθαρα φαβορί που διεκδικούν την πρωτιά και ποια η θέση για Ελλάδα και Κύπρο;

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά (15/4), η Σουηδία παραμένει το απόλυτο φαβορί για τη νίκη. Η 39χρονη Loreen, 11 χρόνια μετά την πρωτιά που κατέκτησε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, φαίνεται πως επιστρέφει για να φέρει την 7η συνολικά νίκη για τη χώρα της. Εάν τα στοιχήματα επιβεβαιωθούν, η Σουηδία θα ισοφαρίσει πλέον τις 7 νίκες που έχει έως τώρα η «βασίλισσα» Ιρλανδία.

Σταθερά στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Φινλανδία με τον εκκεντρικό Käärijä και το ξεσηκωτικό του κομμάτι με τίτλο Cha Cha Cha, που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στους Eurofans. Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι που υποστηρίζουν πως ο 29χρονος Φινλανδός ράπερ είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει την ανατροπή και να «κλέψει» τη νίκη από τη Loreen. Η μοναδική έως τώρα νίκη της Φινλανδίας ήταν το 2006 στην Αθήνα με τους Lordi.

Την πρώτη πεντάδα στα γραφεία στοιχημάτων συμπληρώνουν η Ουκρανία, που ωστόσο δεν έχει σημαντική απήχηση στο κοινό, η Ισπανία, που ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, και το εξ αρχής φαβορί, Νορβηγία. Προοπτική για μία θέση στην πρώτη δεκάδα δείχνουν πως έχουν το Ισραήλ, η Αυστρία, η Τσεχία και η Γαλλία.

Όσον αφορά την Ελλάδα και τον Victor Vernicos με το τραγούδι What They Say, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά μάς τοποθετούν στην 28η θέση, ενώ τέσσερις θέσεις ψηλότερα βρίσκεται η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το Break a Broken Heart.

Όλα αυτά, βέβαια, εάν πρώτα οι παραπάνω χώρες ξεπεράσουν τον «σκόπελο» των Ημιτελικών στις 9 και 11 Μαΐου.