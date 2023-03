Τρόμαξαν οι τηλεθεατές με την ξαφνική κατάρρευση μετεωρολόγου στον αέρα – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Τρομακτικό είναι το βίντεο από την ξαφνική κατάρρευση μια μετεωρολόγου του CBS Los Angeles, η οποία λιποθύμησε on air το περασμένο Σάββατο. Οι παρουσιάστριες της εκπομπής Ρέιτσελ Κιμ και Νισέλ Μεντίνα έδωσαν τον λόγο στη μετεωρολόγο. Όμως, εκείνη τη στιγμή έχασε τις αισθήσεις της και αρχικά το κεφάλι της ακούμπησε στο γραφείο, ενώ στη συνέχεια έπεσε στο πάτωμα.

Η εκπομπή διακόπηκε αμέσως και με ένα τουίτ που ακολούθησε αργότερα, το κανάλι ενημέρωσε πως η Αλίσα Κάρλσον «πλέον ξεκουράζεται και αναρρώνει».

Η μετεωρολόγος από την πλευρά της ευχαρίστησε τους πάντες για τις κλήσεις και τα μηνύματα, λέγοντας ότι θα γίνει καλά.

Το κανάλι δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την υπόθεση και γιατί λιποθύμησε, λέγοντας ότι θα επιστρέψει τη δουλειά της μόλις γίνει αρκετά καλά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μετεωρολόγος έχει αισθανθεί αδιαθεσία στον αέρα. Η ίδια νόμιζε ότι είχε γρίπη, αλλά έπειτα από εξετάσεις διαγνώστηκε με διαρροή καρδιακής βαλβίδας, σύμφωνα με το NBC News.

