Κανονικά θα συνεχίσει η προβολή των εκπομπών του Νίκου Κοκλώνη στον Alpha, παραγωγικής της Barking Well.

Αναλυτικά, όπως ενημέρωσε ο Alpha:

Συνεχίζεται η προβολή των εκπομπών παραγωγής Barking Well στον Alpha.

Ο σταθμός δεν σκοπεύει να αναβάλει κάποια εξ αυτών και έχει αποφασίσει να προβληθεί η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή «Super Κατερίνα» αύριο το πρωί στις 10, αλλά και το μουσικό σόου του Σάββατου «Just the two of us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.