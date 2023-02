Dragons’ Den: Χαμός με τα μεταξωτά εσώρουχα – «Τι μου έδωσες;»

Μία διαφορετική πρόταση για επένδυση δέχθηκαν οι επενδυτές του Dragons’ Den στο επεισόδιο το βράδυ της Παρασκευής. Ο παρουσιαστής Σάκης Τανιμανίδης υποδέχθηκε την Σοφία Μαχαίρα, ιδρύτρια του still want my x, ένα μικρό brand με έδρα το Κουκάκι, το οποίο ασχολείται με τα μεταξωτά εσώρουχα.

Η ίδια διαφήμισε το προϊόν της κι εξήγησε το πως σκέφτηκε αυτήν την καινοτόμα ιδέα. Η αρχιτεκτονική δεν την ικανοποιούσε απόλυτα κι ήθελε να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό. Από τους επενδυτές του Dragons’ Den ζήτησε 68.000 ευρώ για το 10% της επιχείρησής της.

Παρά την προσπάθειά της, οι επενδυτές δεν φάνηκε να «ψήνονται», αφού βρήκαν τον τίτλο της σειράς εσωρούχων περίεργο, τόσο που ισοδυναμούσε με μία ηττοπάθεια για τις γυναίκες...

