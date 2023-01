Eurovision 2023: Ποιο τραγούδι έχει το προβάδισμα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Τραγούδι με χορευτικό ήχο φαίνεται πως έχει το προβάδισμα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2023, μετά την αξιολόγηση της επιτροπής κοινού στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Με χορευτικό ήχο, όπως όλα δείχνουν, θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2023, ο οποίος θα γίνει τον Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο για λογαριασμό της Ουκρανίας, καθώς το τραγούδι «Liar» με ερμηνεύτρια τη Μελίσσα Μαντζούκη φαίνεται να έχει το προβάδισμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ που μεταδόθηκε την Πέμπτη (05/01), η ΕΡΤ συγκρότησε επιτροπή κοινού από 70 πολίτες βάσει ηλικιακών κριτηρίων και έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση ανάμεσα σε σχεδόν 3.000 διαδικτυακές αιτήσεις. Κατά συνέπεια, οι 70 πολίτες που αποτέλεσαν την εν λόγω επιτροπή επισκέφθηκαν το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, στις 28 Δεκεμβρίου, άκουσαν τα επτά υποψήφια τραγούδια που έχουν περάσει στη δεύτερη φάση της επιλογής και τα αξιολόγησαν βάσει του συστήματος της Eurovision, δηλαδή δίνοντας 12 βαθμούς στο αγαπημένο τους κομμάτι.

Από την εν λόγω βαθμολογία των πολιτών, λοιπόν, προέκυψε ότι την προτίμηση της επιτροπής κοινού συγκέντρωσε το τραγούδι «Liar» με τη Μελίσσα Μαντζούκη. Βέβαια, πολύ κοντά βρέθηκαν τόσο η μπαλάντα της Κλαυδίας με τίτλο «Holy Water» όσο και το μελωδικό τραγούδι με τίτλο «What Τhey Say», το οποίο ερμηνεύει ο Βίκτωρ Βερνίκος. Επισημαίνεται ότι η κρίση της επιτροπής κοινού βαραίνει κατά 50,6% στην τελική απόφαση για το τραγούδι που θα ταξιδέψει στο Λίβερπουλ. Πάντως, το υπολειπόμενο 49,4% θα κριθεί από την επταμελή καλλιτεχνική επιτροπή της ΕΡΤ, καθώς θα έχει συναντήσεις με τους υποψήφιους καλλιτέχνες ώστε να αναλυθούν όλες οι λεπτομέρειες της πρότασής τους (π.χ. σκηνική εμφάνιση).

Διευκρινίζεται πως τα επτά τραγούδια, τα οποία διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2023 είναι τα εξής:

Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου – «We Are Young»

Μελίσσα Μαντζούκη – «Liar»

Bίκτωρ Βερνίκος – «What Τhey Say»

Μόνικα – «I'm Proud»

Leon Of Athens – «Somewhere To Go»

Κλαυδία – «Holy Water»

Μαρία Μαραγκού & Αντωνία Καούρη – «Shout Out»

Η απόφαση της ΕΡΤ για το τραγούδι και για τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, θα ανακοινωθεί μέσα στον Ιανουάριο.