Netflix: Ποια ελληνική σειρά θα ακολουθήσει τα χνάρια του Maestro

Το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη φαίνεται πως ήταν η αρχή και άνοιξε το δρόμο για να ακολουθήσουν κι άλλες σειρές στο Netflix.

Η δραματική σειρά προβάλλεται στην πλατφόρμα από τις 19 Δεκεμβρίου 2022 και δεν έχει πέσει από την 1η θέση του ελληνικού Top10.

Η επιτυχία της δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους υπεύθυνους του Netflix, οι οποίοι έχουν ήδη εντοπίσει την επόμενη σειρά του MEGA που θα εντάξουν στην πλατφόρμα.

Ο λόγος για τη Milky Way, την οποία σκηνοθετεί ο Βασίλης Κεκάτος, που το 2019 βραβεύθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών για την ελληνογαλλική ταινία μικρού μήκους «Η απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον ουρανό» (The Distance Between Us and the Sky).

Το Netflix θέλει να αποκτήσει τη νέα μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων του MEGA μετά την τηλεοπτική της προβολή, όπως ακριβώς έκανε και με το Maestro.

Με ένα ξεχωριστό καστ ηθοποιών, τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Αθήνα και θα συνεχιστούν σε τοποθεσίες της Πελοποννήσου και της Βορείου Ελλάδας, όπως η Φολόη, η Ξάνθη και ο Έβρος.