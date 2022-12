Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Τι θα δούμε στην τηλεόραση

Πλούσια και ενδιαφέροντα προγράμματα έχουν ετοιμάσει τα κανάλια εθνικής εμβέλειας για το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Ο ALPHA θα μεταδώσει τον τελικό του Just The 2 Of Us που θα ξεκινήσει στις 20:00 και έτσι μετά από πολλά χρόνια θα δούμε τηλεοπτικό ρεβεγιόν ζωντανά. Ο Νίκος Κοκλώνης «θα καλωσορίσει ξανά» στη σκηνή του Just The 2 Of Us και τα 16 ζευγάρια που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε αυτή τη σεζόν, ενώ οι τέσσερις φιναλίστ, η Ιλάειρα Ζήση με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου, ο Λευτέρης Μητσόπουλος με τη Λόλα, η Ματίνα Νικολάου με τον Βασίλη Πορφυράκη και ο Πάνος Τριανταφύλλου με τη Φωτεινή Δάρρα, θα δώσουν ρεσιτάλ ερμηνείας στην τελευταία τους μουσική μονομαχία!

Ο ΑΝΤ1, στις 21:30, θα προβάλλει την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά» με τον Μάρκο Σεφερλή, αλλά δεν θα κάνει κάποια σύνδεση για την αλλαγή της χρονιάς.

Στην ΕΡΤ1, στις 22:00, ο Σπύρος Παπαδόπουλος που τον πλαισιώνουν ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Χρήστος Νικολόπουλος θα πουν όλοι μαζί «1, 2, 3… Έρχεται το ’23». Μαζί τους η Γιώτα Νέγκα, η Ρένα και η μπάντα «Οι μουσικοί του Κουτιού».

Στις εκπλήξεις της βραδιάς, η Λένα Παπαληγούρα, η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος, η Τζένη Μελιτά, η Φωτεινή Μπαξεβάνη, η Μαρίνα Ασλάνογλου, η Πηνελόπη Πλάκα, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης.

Η ΕΡΤ2, στις 22:30, θα συνδεθεί με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα μεταδώσει απευθείας τις εκδηλώσεις για την υποδοχή του Νέου Έτους. Το πρόγραμμα ανοίγει ο Jerome Kaluta και η Big Band του και ο χρόνος θα αλλάξει με ένα θεαματικό show πυροτεχνημάτων.

Τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3, ο Διονύσης Σαββόπουλος, επιστρέφει στη γενέτειρα του στήνοντας μια μουσική βραδιά, που επιμελείται καλλιτεχνικά ο ίδιος. “Στη συναυλία «Διονύσης Σαββόπουλος …γεννήθηκα στη Σαλονίκη», που μεταδίδεται σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση, παρουσιάζονται μερικές από τις αγαπημένες του μελωδίες.

Στο MEGA, στις 21:00, η Ρούλα Κορομηλά ανοίγει το «Σπίτι με το MEGA» και υποδέχεται τον Πάνο Κιάμο «σε μία βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, εκλεκτούς καλεσμένους, ντουέτα-έκπληξη και αμέτρητες ευχές για τη χρονιά που έρχεται.

Στο OPEN, στις 21:00, ο Γιάννης Μπέζος στο «Ό,τι αγαπώ» θα έχει καλεσμένη τη Μελίνα Ασλανίδου, ενώ «Μπέσυ Μάλφα, Δημήτρης Σταρόβας, Ρένος Χαραλαμπίδης, Αντώνης Λουδάρος, Τζένη Μπότση, Μαρία Σολωμού, Ελένη Καρακάση, Άννα Κουτσαφτίκη, Σοφία Παυλίδου, Κατερίνα Θεοχάρη, Θοδωρής Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Γιάννης Χατζηγεωργίου, Γιάννης Κρητικός, Νίκη Βακάλη και Ελευθερία Κοντογεώργη ερμηνεύουν πολυαγαπημένα τραγούδια».

Ο ΣΚΑΪ, στις 23:00, θα προβάλλει την ταινία «Επικίνδυνη αποστολή 3», αλλά δεν θα κάνει κάποια σύνδεση για την αλλαγή της χρονιάς.

Το STAR, στις 22:50, θα προβάλλει την ταινία «Μόνος στο σπίτι», αλλά λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα θα συνδεθεί ζωντανά με τον Δήμο Αθηναίων για την αλλαγή του χρόνου.