Ρεκόρ προβολών σημειώνει η σειρά Wednesday στο Netflix - Ξεπέρασε το Stranger Things

Η σειρά «Wednesday» με πρωταγωνίστρια την Wednesday Addams της Οικογένειας Άνταμς έσπασε τα ρεκόρ στο Netflix κατά την πρεμιέρα της, ξεπερνώντας άλλες δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας, όπως το stranger things.

Η σειρά, με πρωταγωνίστρια την Jenna Ortega στον ομώνυμο ρόλο, έκανε το ντεμπούτο της στο Νο. 1 του εβδομαδιαίου Global Top 10 του Netflix για τις 21 έως τις 27 Νοεμβρίου με 341,23 εκατομμύρια ώρες προβολών.

Η σειρά έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες ώρες προβολής σε μια εβδομάδα για μια αγγλική τηλεοπτική σειρά στο Netflix. Περισσότερα από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν παρακολουθήσει τη σειρά, σύμφωνα με το Netflix.

Το «Wednesday», σε σκηνοθεσία και εκτελεστική παραγωγή του Τιμ Μπάρτον, είναι το Νο. 1 σε 83 χώρες και περιοχές, ισοφαρίζοντας με το «Stranger Things 4».

Στο «Wednesday» πρωταγωνιστεί η Ορτέγκα ως η αιχμηρή, γκοθ κόρη του Γκόμεζ (Λούις Γκουσμάν) και της Μορτίσια Άνταμς (Κάθριν Ζέτα Τζόουνς). Η ανερχόμενη σκοτεινή βασίλισσα έχει κερδίσει διθυραμβικές κριτικές για τη σαρδόνια, απερίγραπτη ερμηνεία του δολοφονικού χαρακτήρα – που ξεκινά μια σόλο περιπέτεια στο Nevermore Academy για περιθωριακούς στην πρώτη σεζόν της σειράς, η οποία άρχισε να μεταδίδεται την περασμένη Τετάρτη (φυσικά).

Εμφανίζεται επίσης η Christina Ricci, η οποία έπαιξε τον χαρακτήρα της Wednesday στην ταινία «Addams Family» του 1991.

Σε κριτική τους οι Λος Άντζελες Τάιμς, εγκωμιάζουν την πρωταγωνίστρια αναφέροντας «Η Ορτέγκα “σκοτώνει” ως η ταλαντούχα, μηδενίστρια έφηβη που προτιμά να μείνει σε μια κρύπτη παρά σε ένα κλαμπ», γράφει η Άλι.

«Ενσαρκώνει την Wednesday με την απόλυτη περιφρόνηση για τους συνομηλίκους της. Οι… ζόμπι κινήσεις της στο σχολικό χορό υπό τη μελωδία του «Goo Goo Muck» των Cramps – με ένα θανατηφόρα παγερό πρόσωπο, δημιουργούν μια από τις κορυφαίες τηλεοπτικές στιγμές της χρονιάς».

