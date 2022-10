Για 7η συνεχόμενη χρονιά ήρθε το The Voice με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Στις θέσεις των τεσσάρων coaches βρίσκονται και πάλι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς.

Ακριβώς στις 9, πιστός στο γνώριμο ραντεβού της Κυριακής, ο παρουσιαστής του μουσικού τάλεντ σόου καλωσόρισε τους τηλεθεατές στους οποίους και ανακοίνωσε μια σημαντική επιστροφή!

Ειδικότερα όπως αναφέρει το zappit.gr, ο Γιώργος Λιανός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Καλωσήρθατε στο δημοφιλέστερο μουσικό τάλεντ σόου ολόκληρης της γης. Καλωσήρθατε στο The Voice of Greece. Για 7η συνεχόμενη χρονιά είμαστε και πάλι εδώ και πραγματικά είμαστε λιγάκι συγκινημένοι. Θα σας εξηγήσω τον λόγο. Μετά από πολύ καιρό πλέον ωρίμασαν οι συνθήκες και το κοινό είναι και πάλι εδώ στο υπέροχο πλατό του The Voice of Greece. Όλα, λοιπόν, έχουν αλλάξει αλλά το μόνο που έχει παραμείνει ίδιο είναι η αγάπη μας για αυτά τα τέσσερα άτομα, τους τέσσερις αγαπημένους coaches. Και εδώ θέλω τα πιο θερμά σας χειροκροτήματα για να πάμε να τους υποδεχθούμε

Στη συνέχεια ήρθαν με φόρα στο πλατό του The Voice οι τέσσερις coaches προκειμένου να διεκδικήσουν όσους βρεθούν να διαγωνίζονται!