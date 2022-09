Τσιτσιπάς: Έχω ξοδέψει τη μισή μου ζωή για να εξηγώ πώς προφέρεται το όνομά μου

Ένα ακόμα από τα προβλήματα που τον απασχολούν μοιράστηκε με τους followers του στο Twitter ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Αυτή τη φορά ο τενίστας εξέφρασε το παράπονό του για το όνομά του.

«Έχω ξοδέψει τη μισή μου ζωή για να εξηγώ πώς να προφέρουν σωστά το όνομά μου» έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες σχολίασαν ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο το επίθετό του για να δημιουργεί πρόβλημα και ανέφεραν ονόματα άλλων αθλητών του τένις που έχουν πολύ πιο σύνθετο επίθετο, που ακόμα κανείς δεν ξέρει πώς προφέρονται.

I wasted half of my life telling people how to pronounce my name.