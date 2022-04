Daily Mail: Ελληνίδα μητέρα ποζάρει δίπλα στο παιδί της πριν του χορηγήσει θανατηφόρα δόση κεταμίνης

Το βρετανικό Μέσο αναφέρεται στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου παρουσιάζοντας μια ανατριχιαστική φωτογραφία της 33χρονης με την Τζωρτζίνα

Εκτενή αναφορά στην υπόθεση θανάτου τριών παιδιών στην Πάτρα και τη Ρούλα Πισπιρίγκου κάνει με δημοσίευμά της σήμερα η Daily Mail.

«Μια 33χρονη μητέρα στην Ελλάδα απεικονίζεται να χαμογελά δίπλα στην ανάπηρη κόρη της στην τελευταία φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν της δώσει μια θανατηφόρα δόση κεταμίνης. Η Ρούλα Πισπιρίγκου κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της εννιάχρονης κόρης της μετά από εξέταση του μυϊκού της ιστού που αποκάλυψε την παρουσία του αναισθητικού φαρμάκου, το οποίο δεν είχε χορηγηθεί από γιατρούς.

Η Τζωρτζίνα η οποία υπέφερε από επιληπτικές κρίσεις τον Απρίλιο του 2021 που την άφησαν τετραπληγική - πέθανε τον Ιανουάριο αφού πέρασε οκτώ μήνες στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν αργότερα ότι η Πισπιρίγκου ήταν μόνη της με την κόρη της τις στιγμές που προηγήθηκαν του θανάτου της.

Η Πισπιρίγκου, πλαισιωμένη από δυνάμεις των ΜΑΤ και φορώντας χειροπέδες και προστατευτικό γιλέκο, εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Αθήνας την περασμένη εβδομάδα για την απαγγελία κατηγοριών μπροστά σε πλήθος θεατών και δημοσιογράφων.

Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη δολοφονία της κόρης της και έχει φυλακιστεί στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Κορυδαλλού στην Αθήνα μέχρι την ημερομηνία της δίκης της, η οποία δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί. Η ίδια έχει αρνηθεί κάθε αδίκημα», αναφέρει το δημοσίευμα των Βρετανών οι οποίοι παρουσιάζουν αρκετές φωτογραφίες της 33χρονης κατηγορούμενης, αλλά και των παιδιών της.

Στη συνέχεια, το βρετανικό ΜΜΕ φιλοξενεί και κάποιες δηλώσεις του Γρηγόρη Λέοντα ο οποίος λέει «δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. 'Είχαμε δύο αρχικές εκθέσεις (όταν πέθαναν τα παιδιά) που δείχνουν την παθολογική αιτία θανάτου. Η πρώτη δείχνει ηπατική ανεπάρκεια και η δεύτερη καρδιακή δυσπλασία στην αορτή καθώς και πνευμονική εμβολή».

