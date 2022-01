Χρυσές Σφαίρες 2022 – Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές της χτεσινής βραδιάς

Οι δραματικές ταινίες The Power of the Dog της Τζέιν Κάμπιον και «Belfast» του Κένεθ Μπράνα κυριάρχησαν στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών, που έχουν βυθιστεί σε μια περίοδο αναταραχής και αβεβαιότητας, έπειτα από ένα κύμα επικρίσεων και μποϊκοτάζ μετά την έλλειψη ποικιλομορφίας και διαφάνειας.

Προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες της Covid- 19 ήταν φέτος η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Η Ένωση Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (Hollywood Foreign Press Association – HFPA) φιλοξένησε την 79η ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, τιμώντας ταινίες και σειρές που ξεχώρισαν την περασμένη χρονιά.

Ενώ η τελετή απονομής θα διεξαχθεί στον παραδοσιακό της χώρο, δεν υπάρχουν πολλά για να θυμίζουν τα προηγούμενα χρόνια.

Καλύτερη Ταινία – Δράμα: «Η Εξουσία του Σκύλου»

