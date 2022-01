Netflix: Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ταινίες και σειρές που αξίζει να δείτε

Το Netflix κυριολεκτικά κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, με τον κόσμο να βρίσκεται σε μια φρενίτιδα ενθουσιασμού για τις νέες σειρές και ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει.

Πράγματι, από τις νέες αυτές σειρές και ταινίες, κάποιες έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχουν σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 της προτίμησης των συνδρομητών αυτή τη στιγμή.

Συγκεκριμένα, στις κορυφαίες θέσεις βλέπουμε το Cobra Kai, όπου βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ακολουθούν το Don’t look up, το The Witcher το οποίο…αγαπάμε πολύ, το 300 και το Little Women.

Ωστόσο, πέρα από τα παραπάνω, υπάρχει μια ολόκληρη λίστα με τις 10 κορυφαίες σειρές και ταινίες στο Netflix… που θα ξεκινήσετε να παρακολουθείτε απόψε!



#10 Silent Hours

Όταν τρεις γυναίκες δολοφονούνται βάναυσα μέσα σε μόνο τέσσερις νύχτες, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ John Duval, πρώην υποδιοικητής στις ναυτικές μυστικές υπηρεσίες, γίνεται ο κύριος ύποπτος. Δράση και μυστήριο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του, με πρωταγωνιστές τον Hugh Bonneville του Downton Abbey και την Indira Varma του Game of Thrones.

