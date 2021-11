Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από το J2US!

Το ένατου live του Just the 2 of us πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Τα ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στη σκηνή και διεκδίκησαν την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού. Να σημειωθεί πως η ψηφοφορία άνοιξε στην αρχή του σόου και έκρινε κατά 50% ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει.

Στο τέλος της βραδιάς ο Νίκος Κοκλώνης φώναξε όλα τα ζευγάρια για να ανακοινώσει ποιοι συνεχίζουν την επόμενη εβδομάδα, αλλά και ποιοι θα φύγουν.

Τελευταίοι στη σκηνή έμειναν η Άννα Μαρία Ψυχαράκη και ο Χάρης Βαρθακούρης και η Πηγή Δεβετζή με τον Θάνο Πετρέλη.

Τελικά αυτοί που αποχώρησαν από το «Just the 2 of us» ήταν η Πηγή Δεβετζή και ο Θάνος Πετρέλης.