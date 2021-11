Spoiler Γη της Ελιάς: Ψήνεται έρωτας Αθηνάς και Ιάκωβου που θα αλλάξει τα πάντα

Γίνονται πράγματα στη Μάνη αλλά κυρίως γίνονται... νέοι έρωτες! Δύο ισχυρά πρόσωπα έρχονται πιο κοντά και αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στον Ισίδωρο Βρεττάκο και τον γιο του. Δεν τους έφτανε η γιατρός που διεκδικεί την περιουσία τους... έχουν και την Αθηνά με τον Ιάκωβο.

Η χαρά του spoiler είναι το Σαββατοκύριακο! Ζεστό καφεδάκι, ένα κομμάτι αχνιστό κέικ και οι αγαπημένοι μας πρωταγωνιστές να δημιουργούν συμμαχίες, ίντριγκες και καυγάδες στη Γη της Ελιάς για... να έχουμε να συζητάμε με τις φίλες στο τηλέφωνο και να τσακωνόμαστε ποια έχει την καλή πληροφορία για τα επόμενα επεισόδια.

Για να είσαι εσύ η νικήτρια αυτής της αναμέτρησης σου έχω το πιο καυτό spoiler της εβδομάδας: Η Αθηνά και ο Ιάκωβος Βρεττάκος, ο αδερφός του άντρα της, θα έρθουν πάρα πολύ κοντά (if you know what i mean)!

Αυτός οι νέος έρωτας θα προκαλέσει μεγάλη ...

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr