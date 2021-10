GNTM – Makeover: Το πριν και το μετά των μοντέλων

Το επεισόδιο της Τρίτης στο GNTM είχε μεταμορφώσεις των μοντέλων και ποικίλες αντιδράσεις!

Οι 18 διαγωνιζόμενοι του ριάλιτι μόδας του STAR κλήθηκαν να περάσουν από τη διαδικασία του Makeover και να προσαρμοστούν με το νέο τους look

Αφήνοντας πίσω την παλιά τους εμφάνιση, τα επίδοξα μοντέλα αφέθηκαν στα χέρια των hair experts, Νικόλα Βιλλιώτη και Ταξιάρχη Ζολώτα με σκοπό να… μεταμορφωθούν σε high fashion models.

Μια δοκιμασία ιδιαίτερα δύσκολη που μάλιστα βρήκε αρκετούς από τους διαγωνιζομένους, απροετοίμαστους.

Το GNTM έρχεται για να μετατρέψει απλά αγόρια και κορίτσια σε αληθινά next top models. Αποχαιρετήστε τον παλιό σας εαυτό και ετοιμαστείτε να ζήσετε το απόλυτο happily ever after ήταν το μήνυμα της Ισμήνης λίγο πριν οι παίκτες εμπιστευτούν απόλυτα τους… ειδικούς!

