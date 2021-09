Νίκος Μπάρκουλης: Ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη στο J2US!

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα του Just The 2 Of Us του Νίκου Κοκλώνη στον Alpha έχει αρχίσει και ο Mister Barking Well πατάει γκάζι για να είναι όλα έτοιμα το επόμενο Σάββατο, με τον Κοκλώνη να έχει στο μυαλό του πολλές εκπλήξεις για τους τηλεθεατές και τους διαγωνιζομένους!

Ένα από τα ανοιχτά θέματα που έχουν απομείνει και πρέπει να διευθετηθεί αφορά το κεφάλαιο της παρουσίασης των backstage, μια και, εκτός από το διαγωνιστικό κομμάτι, ο παλμός των παρασκηνίων και όσα συμβαίνουν εκτός της κεντρικής σκηνής έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν το σόου από το σπίτι τους!

Ο Νίκος Κοκλώνης, που δεν κάθεται σε ησυχία και το μυαλό του γεννά ιδέες, σκέφτεται ο παρουσιαστής των backstage να αλλάζει κάθε εβδομάδα. Οι τηλεθεατές θα βλέπουν δηλαδή κάθε φορά και διαφορετικό γκεστ παρουσιαστή, ο οποίος μάλιστα θα προέρχεται και από άλλα κανάλια, εκτός του Alpha.

H μεγάλη έκπληξη όμως ακούει στο όνομα Νίκος Μπάρκουλης, με τον γιο του αείμνηστου ηθοποιού να προσγειώνεται στο σόου έχοντας μάλιστα ως κόους την Εβελίνα Νικόλιζα, η οποία εμφανίζεται στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού τα Σαββατοκύριακα, στο «Καλύτερα δε γίνεται». Και, μέσα σε όλα αυτά, αποκαλύφθηκε άλλο ένα πρόσωπο που θα πάρει μέρος στο «Just The 2 Of Us»!

Πρόκειται για την Ελένη Βουλγαράκη, συνεργάτιδα της Χρηστίδου! Το καλύτερο όμως αφορά τα ζευγάρια-έκπληξη, με τον Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος θα τραγουδά έχοντας μαζί του την περσινή νικήτρια του «Big Brother» Αννα Μαρία Ψυχαράκη.

espresso.gr