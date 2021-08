Πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα 30 Αυγούστου στις 12.00, το Love it με την Ιωάννα Μαλέσκου στο ΣΚΑΙ

Η Ιωάννα Μαλέσκου και μία νέα παρέα θα μας κρατούν συντροφιά με όλα όσα αγαπάμε! Love it με αποκλειστικά ρεπορτάζ. Love it με ξεχωριστούς καλεσμένους. Love it με θέματα που θα συζητηθούν. Love it με στήλες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας.

Στην παρέα της Ιωάννας.....

