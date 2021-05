Casa de Papel: Έρχεται ο 5ος κύκλος - Ποιοι επιστρέφουν

Η πέμπτη σεζόν της Τέλειας Ληστείας έρχεται τελικά μέσα στη χρονιά, όπως επιβεβαίωσε επιτέλους το Netflix, φέρνοντας το χαμόγελο στα πρόσωπα εκατομμυρίων φανατικών θαυμαστών.

Τι άλλο είναι όμως γνωστό για τα νέα επεισόδια του Casa de Papel;

Ξέρουμε, κατά πρώτο, πως ο νέος κύκλος θα είναι το φινάλε του καθηλωτικού Netflix Original και θα χωρίζεται σε δύο μέρη.



Το Netflix δεν έδωσε επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, επιβεβαίωσε ωστόσο με πάσα επισημότητα πως ο 5ος κύκλος της Τέλειας Ληστείας θα έρθει στο δεύτερο μισό του 2021.

Πότε ακριβώς;

Το Small Screen, που επικαλείται πηγές από το κανάλι, μιλά για τον Σεπτέμβριο του 2021 ως πιθανότερη ημερομηνία κυκλοφορίας. Κάποιοι άλλοι μιλούν για λίγο αργότερα, τοποθετώντας τον νέο κύκλο στον Οκτώβριο.

Επίσης, μάθαμε από τον ίδιο τον Άλβαρο Μόρτε ότι η παραγωγή της πέμπτης σεζόν ολοκληρώθηκε.

Γνωστό είναι ακόμα ότι θα επιστρέψουν για τον πέμπτο κύκλο τόσο η Ούρσουλα Κορμπερό (Τόκιο) όσο και ο Άλβαρο Μόρτε (Καθηγητής), αλλά και αρκετά ακόμα μέλη του βασικού cast.

Για την πέμπτη σεζόν έρχονται και νέα πρόσωπα, από τη σειρά Sense8, οι Miguel Αngel Silvestre και Patrick Criado.

Επίσημη σύνοψη για τον νέο κύκλο δεν έχουμε, πρέπει να περιμένουμε το επίσημο τρέιλερ και την ημερομηνία κυκλοφορίας για να μάθουμε περισσότερα.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως οι πιστοί θεατές δεν κάνουν όλων των λογιών τις υποθέσεις…

