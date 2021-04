Friends: The Reunion: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα - Οι πρώτες εικόνες

Είναι γεγονός! Η πολυαγαπημένη σειρά που άφησε εποχή, επιστρέφει σύντομα στις οθόνες μας και την περιμένουμε πως και πως!

Σας το αναφέρουνε με πολύ σιγουριά, καθώς τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου «Friends: The Reunion» ολοκληρώθηκαν και η παραγωγή το ανακοίνωσε δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram.

Η Jennifer Aniston, η Courtney Cox, ο David Schwimmer, η Lisa Kudrow, ο Matthew Perry και ο Matt LeBlanc για πρώτη φορά μετά το 2004 θα εμφανιστούν όλοι μαζί στο ίδιο επεισόδιο, το πολυαναμενόμενο reunion, τα γυρίσματα του οποίου αναβλήθηκαν πολλές φορές λόγω του κορωνοϊού.

Διάφορες φωτογραφίες από τα γυρίσματα έκαναν την εμφάνισή τους στα social media, δίνοντάς μας μια πρόγευση για όσα θα δούμε -καλώς εχόντων των πραγμάτων- το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Matthew Perry quickly deletes a photo of him getting ready for the ‘Friends’ reunion special:



“Seconds before eating a makeup brush. Not to mention reuniting with my Friends.” pic.twitter.com/TA3njp3QHX