Battle of the Couples: Δείτε το τρέιλερ της πρεμιέρας - Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια

Το Battle of the Couples κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και έρχεται με άγριες διαθέσεις! Δείτε το επίσημο τρέιλερ του νέου ριάλιτι αγάπης

Το ριάλιτι του Alpha κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στις 21:00 το βράδυ και ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του νέου ριάλιτι αγάπης.

Τα 12 ζευγάρια του Battle of the Couples έρχονται από διαφορετικά μέρη και η διάρκεια των σχέσεών τους ποικίλλει από μερικούς μήνες μέχρι αρκετά χρόνια! Όλοι θέλουν να κερδίσουν έως 100.000 ευρώ στο Battle of the Couples και για να τα καταφέρουν πρέπει να συνεργαστούν και ν αποδείξουν ότι η αγάπη τους είναι δυνατή.

Τα θεμέλια της σχέσης στο Battle of the Couples. Κάθε ζευγάρι θα δοκιμαστεί μέσα από διαφορετικά challenges που θα τεστάρουν τα “θεμέλια” της σχέσης τους. Είναι απόλυτα ειλικρινείς; Έχουν τυφλή εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον; Πώς αποδεικνύουν την αφοσίωσή τους; Η μεταξύ τους επικοινωνία θα κρίνει πολλά για την πορεία τους στο παιχνίδι, αφού απαιτείται διαρκής συνεργασία. Θα κάνουν εχθρούς, αλλά και συμμάχους στους οποίους θα πρέπει κάποιες φορές να στηριχθούν για να προχωρήσουν. Στο τέλος, το ζευγάρι με τη μεγαλύτερη… αντοχή θα νικήσει και θα φύγει με το χρηματικό έπαθλο προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα κοινό του όνειρο!

Σήμερα κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ριάλιτι κι πως όλα δείχνουν σε αυτόν τον στίβο μάχης όλα μπορούν να συμβούν. Κρύο νερό, βούτηγμα στην λάσπη κι εντάσεις είναι κάποια τα στοιχεία που θα δούμε κι η μάχη για την αγάπη που θα αντέξει όλα τα εμπόδια, αναμένεται ανατρεπτική.