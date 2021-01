Ο Παναγιώτης Βασιλάκος παρουσιαστής του Battle Of The Couples

Μετά την πρώτη έκπληξη ότι η Σάσα Σταμάτη θα αναλάβει ρόλο coach στο νέο ριάλιτι του Alpha, με τίτλο Batle Of The Couples, μία δεύτερη έφτασε σήμερα κι έχει να κάνει με την παρουσίασή του ριάλιτι ζευγαριών.



Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα ο Παναγιώτης Βασιλάκος θα είναι ο παρουσιαστής του Battle of the couples αφού η επιλογή του ως πρώτου Έλληνα Bachelor στο πρώτο μισό της σεζόν στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Τα 12 ζευγάρια του Battle Of The Couples θα αναμετρηθούν σε δοκιμασίες που απαιτούν δύναμη, αντοχή και θα κρίνουν κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η σχέση τους. Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει μία αποχώρηση που θα προκύπτει από την ψηφοφορία εντός της πολυτελούς βίλας και στο τέλος δύο ζευγάρια θα διεκδικούν την παραμονή τους.

Τα ζευγάρια δεν θα είναι celebrities αλλά πρόσωπα με ισχυρό διαδικτυακό εκτόπισμα με την Σάσα Σταμάτη να αλληλεπιδρά μαζί τους. Φυσικά θα υπάρχει και μια τελετή, στην προκειμένη περίπτωση των βραχιολιών, όπου εκεί θα κριθούν η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση, η επικοινωνία, η συνεργασία κι η αντοχή των ζευγαριών.