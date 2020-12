Μικρούτσικος: Το Big Brother αυτολογοκρίθηκε και αυτοφρεναρίστηκε

Στην εκπομπή Πάμε Δανάη! βρέθηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, και μίλησε για το Big Brother, για το πέρασμά του από το Just the two of us, αλλά και για τα πλάνα του για το μέλλον.

«Πολύ ωραία αισθάνθηκα στο Just the two of us που τραγούδησε. Σε ένα επίπεδο, είναι το ότι δεν είχα τραγουδήσει πολύ καιρό. Ούτε πρόβες έκανα, ούτε τίποτα. Ήταν κάτι σαν αυθόρμητο, σαν να τραγουδούσα στο σπίτι μου. Έγινε γιατί μου το πρότειναν.

Μου είχαν πει να πάω συμπληρωματικός στην επιτροπή. Στη μέση της βδομάδας μου έκαναν ένα τηλέφωνο να με ρωτήσουν αν θέλω να τραγουδήσω. Δεν ήταν… οργανωμένο έγκλημα. Η άλλη διάσταση είναι ότι βγάζοντάς μου τη Σοφία, ζήτησα από την ορχήστρα το Φιλαράκι στον τόνο της Σοφίας, μήπως και τραγουδήσει.

Και τραγούδησε από το τηλέφωνο, και εγώ προσπαθούσα να της κάνω δεύτερη. Αυτό ήταν το πιο συγκινητικό. Ίσως αυτή να ήταν και η καλύτερη στιγμή. Γυρίζοντας σπίτι μου δέχτηκα πολλές εκατοντάδες μηνύματα που ο κοινός παρονομαστής ήταν...

