Τηλεθέαση: Κοκλώνης, Παπαδόπουλος ή Μαζωνάκης ο μεγάλος νικητής;

Με τον Νίκο Κοκλώνη και τους επώνυμους φίλους του να κρατούν ψηλά τον πήχη της διασκέδασης, τον Σπύρο Παπαδόπουλο με εκπομπή σε επανάληψη και τον Γιώργο Μαζωνάκη σε τρελά κέφια, η πίτα της τηλεθέασης μοιράστηκε ανάμεσά τους.

Δυναμικό κοινό

Just the 2 of Us 7% - 10,4% - 11,5% - 11% - 11,3% - 10,5% - 11,7% - 11,8% - 12,2% - 10,6% - 13,3% - 11,2% - 12,2% - 14,9% - 15,1% - 19,2% - 16,7% - 14,3%

Σπίτι με τον Μαζωνάκη 14,1% - 14,8% - 17,2% - 18,2% - 20% - 15,2% - 15,4% - 14,3% - 15,1% - 14,9% - 15,1% - 13,2% - 11,9% - 13,1% - 14,8% - 13,2%

Στην Υγειά μας ρε παιδιά ( επανάληψη ) 10,6% - 11,1% - 11,3% - 10,1% - 9,4% - 12,9% - 7,5% - 10,7% - 8,6% - 11,9% - 7,4% - 12% - 12% - 8,1%

Γενικό σύνολο

Just the 2 of Us 8% - 10% - 11,7% - 10,9% - 12,2% - 10,5% - 12,5% - 11,7% - 12,5% - 11% - 15,1% - 12,7% - 14,3% - 17% - 17,5% - 20% - 17,8% - 15,3%

Σπίτι με τον Μαζωνάκη 11,4% - 11,7% - 13,7% - 14,5% - 15,4% - 11,8% - 12,9% - 11,8% - 12,1% - 12,5% - 12,9% - 11,2% - 10% - 10,4% - 11,9%

Στην Υγειά μας ρε παιδιά (Επανάληψη) 16,4% - 17,3% - 17,4% - 14% - 14,2% - 16,6% - 10,9% - 15,1% - 15% - 17,9% - 10,4% - 16,3% - 15,8% - 11,4%

