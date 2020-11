Τρύφωνας Σαμαράς – Τέτα Καμπουρέλη: Ξέσπασε νέα κόντρα με φόντο το Style me Up

Φωτιές φαίνεται πως άναψαν οι χθεσινές δηλώσεις της Τέτας Καμπουρέλη στο Pop up, για την αποχώρησή της από το Style me Up, όπου άφησε να εννοηθεί ότι μάλλον ευθύνεται γι’ αυτό ο Τρύφωνας Σαμαράς.



«Όχι, δεν θα συνεχίσω στο Open. Δεν θέλω να συνεχίσω. Εγώ έκανα πέντε γυρίσματα και ήταν όλοι ευχαριστημένοι μαζί μου. Έχω την εντύπωση ότι κάτι έγινε με τον Τρύφωνα Σαμαρά. Από την πρώτη μέρα που πήγα εκεί έδειξε κάτι προς το πρόσωπό μου, κάτι δεν του άρεσε, έτσι νομίζω. Τώρα, έθεσε βέτο εκείνος; Δεν ξέρω. Από εκεί και μετά δεν έλαβα τηλέφωνο ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τέτα Καμπουρέλη.



Ο Τρύφωνας Σαμαράς δεν άφησε αναπάντητη τη δήλωσή της και μιλώντας στην κάμερα του Πρωινού έδωσε τη δική του εκδοχή.



«Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσω και θα διώξω κάποιον από μια εκπομπή. Αυτά τα κάνει η παραγωγή και η παρουσιάστρια της εκπομπής που είναι η Μαρία Μπακοδήμου. Το ότι λέει ότι εξαιτίας μου έφυγε από το Style me Up είναι άσχημο και με προσβάλλει. Σε μια φάση που είχαμε ένα γύρισμα μαζί, είχε ένα ύφος και να μου απαντάει ενώ εγώ είμαι υπεύθυνος στα παρασκήνια, εννοώ στις μεταμορφώσεις. Ποτέ δεν θα έκοβα από κάποιον τη δουλειά του. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο η Τέτα να μου πει κάτι. Μήπως της έβαλε λόγια ο κύριος Γαβαλάς; Γιατί είχαν παίξει μαζί στο θέατρο», είπε.



Η Καμπουρέλη, όμως, μετά τις χθεσινές δηλώσεις, επανήλθε με νέες στο Happy Day δηλώνοντας: «Με ερωτηματικό έχω πει ότι έθεσε βέτο ο Τρύφωνας Σαμαράς. Μια μέρα που πήγα στο γύρισμα υπήρχε ένταση. Ο Τρύφωνας είχε ένταση απέναντί μου. Και το κατάλαβα και του είπα με όμορφο τρόπο ότι αν κάτι δεν του αρέσει να το ξαναγυρίσουμε. Και σταμάτησε το γύρισμα και το ξαναγυρίσαμε. Προφανώς ενοχλήθηκε και μου είπε ότι εδώ δεν ήρθαμε για να τσακωθούμε».



Και πρόσθεσε: «Στα επόμενα τέσσερα γυρίσματα ήταν όλα καλά. Είδα τα νύχια της κοπέλας και ήταν πολύ φαγωμένα. Και ήθελε ο Τρύφωνας να της τα κάνω όπως αυτός ήθελε. Και του είπα πολύ ευγενικά “κοίτα εσύ τη δουλειά σου για να κάνω κι εγώ τη δική μου”. Από την εκπομπή εγώ δεν πληρωνόμουν και λέω τουλάχιστον να κάνω τοποθέτηση των προϊόντων μου και ήταν ευχαριστημένοι με αυτό. Είμαι σε αναμονή δύο εβδομάδες, τους παίρνω κάθε μέρα για το πότε θα γίνουν τα επόμενα γυρίσματα. Έστειλα και μήνυμα στον κύριο Κοκλώνη, το διάβασε και ποτέ δεν με πήρε κανείς. Και μάλιστα έμαθα από υψηλά ιστάμενο πρόσωπο της παραγωγής ότι πραγματικά έκανε πρόβλημα στην παραγωγή και είπε ότι δύο star δε χωράνε».