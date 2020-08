Έγινε η πρώτη αποχώρηση του My Style Rocks

Τα πρώτα γυρίσματα του My Style Rocks έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και μάλιστα η πρώτη παίκτρια είδε ήδη την πόρτα της εξόδου από το παιχνίδι μόδας του ΣΚΑΪ.



To «My Style Rocks» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου και οι δέκα παίκτριες, πέντε «παλιές» και πέντε καινούργιες πρόκειται να κονταροχτυπηθούν ώστε να αποδείξουν ότι το στυλ τους… ροκάρει.



Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Καλοκαίρι #not» του Open η πρώτη αποχώρηση παίκτριας ήδη έγινε και αυτή είναι καινούργιας παίκτριας η οποία δεν κατάφερε να ενθουσιάσει τους κριτές και τις συμπαίκτριες της με το στυλ της.



Ο λόγος για την 25χρονη Κατερίνα Γιαλιτάκη.



Η Κατερίνα ασχολείται με τη μόδα και το styling από πολύ μικρή. Εργάζεται ως υπάλληλος σε χώρο εστίασης. Βίωσε τον ρατσισμό και το bullying στην παιδική της ηλικία αλλά αυτό την έκανε πολύ πιο δυνατή. Με τη συμμετοχή της στο My Style Rocks είχε σκοπό να επιδιώξει να είναι η νικήτρια καθώς θεωρούσε ότι με τις ξεχωριστές και ιδιαίτερες εμφανίσεις που θα παρουσίαζε θα κατάφερνε να εντυπωσιάσει την κριτική επιτροπή.