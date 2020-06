J2US: Τι τηλεθέαση έκανε χθες το show του Open; Θα μεταδοθεί live το επόμενο Σάββατο!

Το Just the 2 Of Us έχει γίνει η πιο αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια του Σαββατόβραδου, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος στους πίνακες τηλεθέασης.

Για ένα ακόμα Σάββατο το θεαματικό σόου τραγουδιού με τον Νίκο Κοκλώνη έφερε την πρωτιά στη ζώνη μετάδοσης στο δυναμικό κοινό 18-54, φτάνοντας σε τέταρτο το 17,4% και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό (Just The 2 Of Us 18-54 μέσος όρος 13,2%/ Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά 18-54 μέσος όρος 7,7%).

Ακόμα πιο ψηλά κινήθηκε η τηλεθέαση στο δυνατό εμπορικό κοινό 25-44 ετών, φτάνοντας σε τέταρτο το 21,7% και καταγράφοντας μέσο όρο με τα διαφημιστικά διαλείμματα 16,7%. Στις γυναίκες 15-44 ετών. το Just The 2 Of Usσημείωσε μέσο όρο 17,1% με τα breaks, φτάνοντας σε τέταρτο το 24,6%!

Από τα 6 ζευγάρια που διαγωνίστηκαν χθες, αυτό που δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον ημιτελικό είναι ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και ο coach του Γιώργος Λιβάνης. Το ερχόμενο Σάββατο έρχεται μια ακόμα ανατροπή, καθώς το σόου θα μεταδοθεί για πρώτη φορά live!

https://www.tlife.gr