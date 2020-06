Τι τηλεθέαση σημείωσαν Σπύρος Παπαδόπουλος και J2US το βράδυ του Σαββάτου;

Δείτε τι κατέγραψαν οι μετρήσεις της Nielsen.

Μάχη για την τηλεθέαση έδωσαν το βράδυ του Σαββάτου οι εκπομπές “Στην υγειά μας ρε παιδιά” και “J2US”.

Στο γενικό σύνολο, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ήταν… χαλαρά πρώτος, όχι βέβαια με πολύ μεγάλη διαφορά, ωστόσο, στο δυναμικό κοινό (18-54) είχαμε ντέρμπι.

Το “Στην υγειά μας ρε παιδιά” είχε μέσο όρο 11,2% στο δυναμικό κοινό και 17,4% στο γενικό σύνολο.

Το J2US είχε μέσο όρο 10,3% στο δυναμικό κοινό και 12,3% στο γενικό σύνολο.

Η τηλεθέαση των δύο προγραμμάτων:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Στην υγειά μας ρε παιδιά – 11,2%

Just The 2 Of Us – 10,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Στην υγειά μας ρε παιδιά – 17,4%

Just The 2 Of Us – 12,3%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων

https://www.zappit.gr