Into The Night: Η διεθνής σειρά του Netflix προβλέπει το τέλος του κόσμου

Η πρώτη βελγική σειρά της πλατφόρμας streaming έχει την αδρεναλίνη που χρειάζεται και ένα διεθνές καστ που προσπαθεί να σωθεί από την Αποκάλυψη πετώντας σε ένα αεροπλάνο μόνο μέσα στη νύχτα



Το Into The Night (Μέσα στη νύχτα) προβάλλεται στο Netflix από την 1η Μαϊου και είναι η ιδανική σειρά που φλερτάρει με την ιδέα της Αποκάλυψης, του τέλος του κόσμου όπως τον ξέραμε, εν μέσω πανδημίας.



Αγωνιώντας, ωστόσο αποφασισμένος για όλα, ένας άντρας εισβάλλει κραδαίνοντας όπλο σε αεροπλάνο της πολιτικής αεροπορίας που είναι έτοιμο να αναχωρήσει από τις Βρυξέλλες για Μόσχα. Αφού η πόρτα του αεροπλάνουν κλείσει ερμητικά πίσω του, οι λιγοστοί επιβάτες που είχαν προλάβει να επιβιβαστούν, θα μάθουν στη συνέχεια τι σημαίνει να προσπαθείς να ξεφύγεις σε μια απροσδιόριστη νυχτερινή πτήση, κυνηγώντας τη νύχτα -αποφεύγοντας την ημέρα, καθώς η ακτινοβολία του ήλιου σκοτώνει τους ανθρώπους απ' άκρη σ' άκρη της γης. Το λένε και οι ειδήσεις που καταφτάνουν στα κινητά τηλέφωνα...



Η πρώτη διεθνής πρωτότυπη σειρά της πλατφόρμας streaming, βασίζεται στο μπεστ σέλερ του Jacek Dukaj με τίτλο «The Old Axolotl» και θα έχει ενδιαφέρον αν γίνει επιτυχία. Λόγω θέματος και συνειρμών με το δυστοπικό σήμερα της ανθρωπότητας, θα μπορούσε και να τα καταφέρει. Το θέμα της σειράς μπορεί να μην είναι μια φονική πανδημία, ωστόσο η ιδέα και μόνο ότι ο κόσμος φτάνει στο τέλος του με ακαριαίους θανάτους σε κάθε χώρα του πλανήτη εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας, είναι αρκετά ανατριχιαστική για να αναζητήσει κανείς τις ομοιότητες με τη φρίκη των όσων έχει επιφέρει στη ζωή μας η πανδημία.



Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη σειρά



Το «Into The Night» βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Πολωνού συγγραφέα μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας, Jacek Dukaj. Η σειρά, διάρκειας έξι επεισοδίων, είναι δημιούργημα του Τζέισον Τζορτζ («Vice: Ο δεύτερος στην ιεραρχία»), έχει βελγική σφραγίδα και ηθοποιούς από διαφορετικές χώρες: πρωταγωνιστούν οι Λοράν Καπελουτό, Πολίν Ετιέν, Στέφανο Κασέτι, Μεχμέτ Κουρτουλούς, κ.α. Αυτό της δίνει και τον επιθυμητό ρεαλισμό ακόμα και όταν οι ανατροπές είναι υπερβολικές για να γίνουν πιστευτές.



Η ιστορία εστιάζει στη δυναμική που αναπτύσσεται σε μια ομάδα ετερόκλητων χαρακτήρων που θέλει να επιβιώσει πάση θυσία, ενώ η ανθρωπότητα ξεψυχά. «Η ανατολή θα μας σκοτώσει όλους» φωνάζει ο «αεροπειρατής» που εισβάλλει στη μοιραία πτήση. Kαι έχει δίκιο.



Την ίδια ώρα στο αεροπλάνο επιβαίνουν άνθρωποι διαφορετικών εθνικότητων οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν για να επιβιώσουν στην πιο τολμηρή πτήση απόγνωσης που έχει γίνει ποτέ. Ανάμεσα τους και μια Ρωσίδα μητέρα που πηγαίνει τον γιο της για επείγουσα επέμβαση στη Μόσχα. Ο άντρας που εισβάλλει, προσπαθώντας να πάρει τα ηνία της ηγεσίας, είναι Ιταλός και έχει σχέση με το NATO. Μιλώντας για την ιδέα της σειράς, ο εκτελεστικός παραγωγός Tomek Bagiński σχολίασε: «Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η ιδέα της αναπόφευκτης Αποκάλυψης και ότι μπορείς να τρέξεις μακριά της μέσα σε ένα αεροπλάνο μαζί με άλλους ξένους που δεν μιλούν καν την ίδια γλώσσα».