Netflix: Η νέα ταινία που τρέλανε τους τηλεθεατές μέσα σε 24 ώρες

Η νέα ταινία του Netflix, η ρομαντική κομεντί The Half of It είναι ήδη στις αγαπημένες των τηλεθεατών και μάλιστα ήδη ζητούν να γίνει sequel σύντομα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα χθες, Παρασκευή 1η Μαΐου, και συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους κριτές αλλά επίσης και την αγάπη από τους χρήστες της πλατφόρμας. Την ταινία σκηνοθετεί η Alice Wu και πρωταγωνιστεί η Leah Lewis ως "Ellie Chu", μια έξυπνη αλλά εσωστρεφής έφηβη, που συμφωνεί να γράψει ερωτικά γράμματα για τον "Paul", που υποδύεται ο Daniel Diemer, με σκοπό να κερδίσει την καρδιά της Aster, την οποία παίζει η Alexxis Lemire. Αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως θέλουν οι πρωταγωνιστές. Η Ellie ερωτεύεται την Aster και τα προβλήματα αρχίζουν για τον Daniel.