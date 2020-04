Ξέσπασμα Αρναούτογλου κατά Κανάκη: «Η Ελλάδα περνάει τόσο δύσκολα, δεν ασχολούμαι με μ…»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσα από την εκπομπή του “Live Tonight”, ξέσπασε κατά του Αντώνη Κανάκη για όλα όσα είπε για τον ίδιο προχθές στο διαδικτυακό Βινύλιο. Ο γνωστός παρουσιαστής έκανε λόγο για ανοησίες, για ξεκατίνιασμα, ενώ δεσμεύτηκε πως θα απαντήσει σε όλα αυτά όταν τελειώσει η κρίση με τον κορονοϊό.



«Έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα και ουσιαστικά, για να μην γελιόμαστε, περιμένετε σήμερα να απαντήσω γιατί κάποιος κύριος, κάποιος… κύριος, κάποιος κριτής και τιμητής των πάντων που έσωσε την ελεύθερη τηλεόραση και πήγε στο youtube για να σώσει και το youtube, έτσι κατηγόρησε λίγο αυτή την εκπομπή. Αυτή την εκπομπή, όταν μου τη ζήτησε ο κύριος Ποφάντης να την κάνουμε, ήταν μια εκπομπή που μου είπε “Γρηγόρη, θέλω να βγούμε για να διασκεδάσουμε τον κόσμο και να χαλαρώσει”», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.



«Θα μπορούσα να του αρνηθώ του κυρίου Ποφάντη και να του πω όχι. Και να μείνω στα πολύ καλά νούμερα του “The 2night Show” που φέτος έχει κάνει μια τρομακτική επιτυχία και να κάθομαι σήμερα Παρασκευή σπίτι μου και να κοιμάμαι. Του είπα όμως πάμε και δεν σκέφτηκα ούτε για lead in αυτή τη φορά. Ξέρετε εσείς που γράφετε αυτές τις ανοησίες για lead in. Που κάποιες φορές είναι πολύ ουσιαστικό για να πάρεις, αλλά αν η εκπομπή δεν είναι καλή, όσο καλό lead in και να πάρεις, εξαφανίζονται οι άνθρωποι μετά. Οπότε, ήξερα ότι δεν θα πάρουμε καλό lead in γιατί τα πράγματα τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν το σκέφτηκα, όμως, καθόλου, όπως το σκέφτονται κάποιοι άλλοι… Ξέρετε, κριτές και τιμητές που αν δεν πάρουν καλό lead in δεν βγαίνουν ποτέ στην τηλεόραση ή μάλλον το ψάχνουν μανιακά», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.



Ακούσαμε τόσες πολλές ανοησίες, αλλά θα πω κάτι. Είχα ετοιμάσει πάρα πολλά σήμερα για απάντηση σε αυτόν τον κύριο, πάρα πολλά… Κι εσείς που βγάζετε γρήγορα συμπεράσματα, θα παθαίνατε ένα πατατράκ. Όμως, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, δεν θα πέσω σε αυτό το ξεκατίνιασμα το αστείο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να περνάει τόσο δύσκολα, όλος ο πλανήτης να περνάει τόσο δύσκολα, να χάνουμε ζωές, άνθρωποι να μην μπορούν να δουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, να μην μπορούν να αγκαλιάσουν τη μάνα τους και να κάνουμε τηλεοπτικό ξεκατίνιασμα και να ασχολούμαστε με μαλ…ίες. Σας υπόσχομαι ότι θα απαντήσω σε όλα αυτά όταν τελειώσει αυτή η ιστορία. Το πιο σημαντικό είναι να περνάμε καλά και όχι αυτό το ξεκατίνιασμα το αστείο από τάχα σοβαρούς ανθρώπους. Ας κλείσουμε αυτό το θέμα γιατί… φορτώνω», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.